Continuano i controlli della polizia in Sicilia sull'utilizzo corretto del green pass.

A Palermo la polizia nel corso di un controllo presso un centro scommesse in via Roma, ha sanzionato, per la violazione della normativa sul Covid-19, un avventore sprovvisto di Green Pass. Contestualmente, è stata elevata una sanzione amministrativa al dipendente dell’esercizio commerciale per la mancata attività di vigilanza.

Sempre i poliziotti della squadra amministrativa del commissariato di P.S. “Oreto Stazione”, nel corso di un accesso ispettivo presso una enoteca nei pressi di Piazza Porta Sant’Agata, hanno sanzionato, per la violazione della normativa sul Covid-19, un avventore sprovvisto di Green Pass, elevando al gestore dell’attività commerciale la sanzione amministrativa prevista per la mancata attività di vigilanza.