Incendi boschivi, a Trapani 20 nuovi direttori delle operazioni
Venti Vigili del Fuoco siciliani sono pronti a entrare in prima linea nella lotta agli incendi boschivi. Si è concluso a Trapani il primo corso regionale per Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), che ha formato 20 operatori provenienti dai Comandi di Trapani, Palermo, Messina, Enna e Ragusa.
Il corso si è svolto dal 9 al 19 dicembre 2025 al Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani e rientra nella settima edizione nazionale della formazione specialistica. In due settimane, i partecipanti hanno imparato a coordinare gli interventi sugli incendi, soprattutto quelli più complessi, dove operano insieme squadre a terra ed elicotteri o Canadair.
La prima settimana è stata dedicata alla teoria: regole antincendio, strategie di intervento, sicurezza, uso dei droni e comunicazioni con i piloti. La seconda settimana è stata invece tutta pratica, con simulazioni e prove di collegamento radio diretto con gli aeromobili.
Alla formazione hanno partecipato istruttori arrivati da diversi Comandi d’Italia e personale dell’Aeronautica Militare, con il supporto del 37° Stormo di Trapani-Birgi.
Con questo corso, Trapani si conferma un punto di riferimento per la formazione dei Vigili del Fuoco in Sicilia. I 20 nuovi DOS andranno ora a rafforzare la squadra regionale che dirige le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, un’emergenza che ogni estate mette alla prova il territorio.
