20 Dicembre: parla Putin, tensioni tra Lega e Fi, Usa attaccano l'Isis

20/12/2025 07:50:00

E' il 20 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Durante l’usuale conferenza di fine anno, Putin ha detto di essere innamorato (ma non di chi, si presume intendesse della sua compagna ufficiale, l’ex ginnasta Alina Kabaeva, che gli ha dato due figli). In quasi quattro ore e mezza ha risposto a 83 domande, «selezionate tra le quattro milioni ricevute»

• Nella Lega e in Forza Italia tira maretta: i leghisti si lamentano con Giorgetti della manovra (e litigano per Vannacci, per la posizione di forza di Zaia, per i distinguo del governatore lombardo Fontana), alcuni forzisti sembra vogliano Calenda con loro (alla faccia di Tajani)

• Durante gli scambi di auguri al Quirinale, Mattarella ha definito le spese per la difesa «necessarie»

• L’Ucraina ha colpito una petroliera (vuota) della flotta-ombra russa



• Nella notte gli Usa hanno detto di aver colpito 70 obiettivi dell’Isis in Siria, coadiuvati dalle forze giordane

• È stato trovato morto suicida il killer della Brown e assassino del professore del Mit, che vent’anni fa era stato suo compagno di università

• Leonardo Maria Del Vecchio ha rilevato il 30 per cento del Giornale, e dichiarato che l’operazione fa parte di «un progetto industriale per l’editoria italiana»

• Una donna che nel 1983 andava nella stessa scuola di musica di Emanuela Orlandi è indagata per aver fornito versioni contraddittorie sul periodo precedente alla sparizione della ragazza

• Nel palermitano, sulle Madonie, un bambino di 11 anni sarebbe stato violentato da un gruppo di compagni di scuola

• A Milano un giovane ecuadoriano di 19 anni è stato arrestato perché quest’estate, in due episodi distinti, aveva pedinato e violentato due ragazze minorenni

• È stato rigettato il ricorso sull’allontanamento dei figli dei coniugi Trevallion, che perciò passeranno il Natale in comunità

• Nell’entroterra savonese un anziano è stato trovato morto accanto alla moglie mezza congelata (ma viva). Tedeschi, vivevano in una catapecchia isolata nel bosco

• I medici dell’ospedale civico di Palermo sono riusciti a rianimare una giovane con un massaggio cardiaco durato 107 minuti

• Oggi alle 14.30 a Torino è previsto un corteo in sostegno al centro sociale Askatasuna, sgomberato giovedì

• Ieri a Milano si è tenuto il dibattimento in cui hanno parlato i difensori di Chiara Ferragni: è durato quattro ore

• Capri toglierà l’Imu a chi affitta ai residenti e non ai turisti

• La Bce ha detto che il primo euro digitale potrà arrivare già nel 2029

• La Sony comprerà il 41 per cento della società che possiede i diritti sui Peanuts, arrivando così a possederne l’80 per cento (il restante 20 è della famiglia Schulz)

• La principessa norvegese Mette-Marit potrebbe avere presto bisogno di un trapianto di polmoni perché soffre di una malattia che sta peggiorando

• Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta

• Sembra che il papa di notte si rilassi imparando il tedesco su Duolingo

• I deputati e senatori di Fratelli d’Italia hanno messo 50 euro a testa per il regalo di Natale a Giorgia Meloni: un computer fisso da 8.900 euro

• A Napoli una donna ha rotto il naso con un pugno al parlamentare di Avs Emilio Borrelli

• Il maître dell’Eliseo è stato arrestato perché nel corso di due anni ha rubato decine di preziose porcellane di Sévres dalla residenza, dove era responsabile dei banchetti

• Il cardinale Pizzaballa è andato a far visita all’unica parrocchia di Gaza

• Hermès ha messo in vendita cerotti in pelle d’agnello, in confezioni da tre che costano 140 euro l’una

• A Riad, in Arabia saudita, il Bologna ha battuto l’Inter ai rigori 4-3. Lunedì sfiderà il Napoli nella finale di Supercoppa

• Domani inizia la Coppa d’Africa (e finirà in Marocco il 18 gennaio)

• Domani a Bologna si inaugura l’installazione in piazza Maggiore composta da enormi simil-massi gonfiabili, che i cittadini hanno già iniziato a chiamare «sassoni»

• Sono morti l’attrice svedese May Britt (91 anni), il regista francese Christian de Chalonge (88), il musicista Pasquale Minieri (76), il parrucchiere delle star Jeffrey Alan Woodley (71)



Titoli

Corriere della Sera: Alta tensione sulla Manovra

la Repubblica: Manovra, governo in tilt

La Stampa: La guerra cambia l’Ue / Svolta debito comune

Il Sole 24 Ore: Caos manovra: nuovo emendamento / per ripescare Tfr, edilizia, imprese e Zes

Avvenire: Molto più paritarie

Il Messaggero: Europa, maxi prestito a Kiev

Il Giornale: Devastazioni e agenti feriti / Tassa Askatasuna da 7 milioni

Qn: Manovre ad alta tensione / Imprese, blitz di Meloni

Il Fatto: Manicomio / armato

Libero: «Avanti tutta con gli sgomberi»

La Verità: Rivolta contro i giudici / che ci tappano la bocca

Il Mattino: Ucraina, 90 miliardi dall’Europa

il Quotidiano del Sud: Kiev, il compromesso di Meloni

il manifesto: I nolenterosi

Domani: L’Ue finanzia Kiev, ma senza asset / Merz è sconfitto, Meloni festeggia



