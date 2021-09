Covid, muore a Marsala Nicola del Bar Magique di Via Garibaldi

26/09/2021 09:20:00

Da lui abbiamo preso tanti caffè, scambiato qualche parola con garbo e ironia. Il Covid fa un'altra vittima a Marsala, è Nicola Prinzivalli, il titolare del bar Magique 2 di Via Garibaldi, all'angolo di Via Abele Damiani.

Soffriva di altre patologie, e, nonostante il vaccino, ha perso la sua battaglia contro il coronavirus.

All'aggravarsi delle sue condizioni, amici e clienti avevano anche attaccato un cartello di incitamento. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Prinzivalli è morto nella notte tra venerdì e sabato, e già ieri mattina un mazzo di fiori era stato delicatamente appoggiato vicino la saracinesca abbassata.

"Il vaccino protegge, ma come sappiamo non al 100% - spiegano i medici - e quindi per chi ha gravi patologie il Covid rimane comunque una malattia che può avere conseguenze mortali". Il vaccino, inoltre, diminuisce di efficacia con il passare del tempo, ed è per questo che anche in provincia di Trapani sono cominciate le terze dosi per i soggetti più a rischio.