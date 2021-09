26/09/2021 04:25:00

"Ho visto che ci sono stati dei parlamentari regionali e dei parlamentari nazionali che hanno scelto di abbandonare Italia Viva e si sono iscritti alla Lega. È una scelta che ovviamente non condivido, rimane il rispetto personale, oltre che la gratitudine per chi ci ha permesso di fare una battaglia contro corrente mandando a casa Conte e portando Draghi".

Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Siracusa.

"Chi ci ha dato una mano ha la nostra gratitudine - ha aggiunto - Poi mi chiedo come si possa andare dentro il partito della Lega da siciliani, e aggiungo il partito della Lega che in questo momento è in una fase confusionaria". Proprio ieri Matteo Salvini ha ufficializzato l'adesione al Carroccio del parlamentare Francesco Scoma, che ha lasciato Iv; nelle scorse settimane altri tre parlamentari hanno abbandonato Iv per passare alla Lega: la senatrice Valeria Sudano e i deputati regionali Luca Sammartino e Giovanni Cafeo.