Tanta passerella, niente sostanza. Il bilancio degli Stati Generali dell'Export a Marsala 

27/09/2021 06:00:00

Il Sole 24 Ore di ieri, domenica 25 Settembre, aveva in prima pagina un titolo sull'export. Il fatto che da nessuna parte del più importante quotidiano economico italiano sia stato citato l'evento di Marsala, gli "Stati generali dell'export", fortemente voluti dalla giunta del Sindaco Massimo Grillo, la dice lunga sulla rilevanza di questa strana manifestazione, che, come accaduto altre volte, ha fatto parlare più a Marsala, nel giro di chi organizzava, che altrove.

Vero, ci sono stati i vip, Massimo D'Alema nella sua nuova vita di ex comunista, oggi saggio consigliere del capitalismo chic, Luigi Di Maio, che sull'evento era l'unico che si era speso in prima persona, gli stakeholder dai cognomi importanti. Ma poi, poco altro, se non l'entusiasmo un po' eccessivo di Sindaco e del vice sindaco Paolo Ruggieri. Fredda l'accoglienza in città, freddissima quella in sala, dove i presenti erano pochissimi.

Dell'organizzatore, Zurino, invece, abbiamo già scritto. E' singolare, se vogliamo fare un bilancio, notare che il Sindaco Grillo si era partito convinto, non si sa bene come, di trovare una soluzione al porto di Marsala. E invece alla fine si è parlato di ... ponte sullo Stretto. Perché il filo comune che ha legato molti interventi è stato quello della necessità del Ponte sullo Stretto di Messina. Se lo chiede il vice presidente della Regione Gaetano Armao (avvistato alla cena di gala di sabato sera con uno smoking completamente bianco che è stato il vero momento cult della serata ...) è un conto. Ma che lo chieda anche il grillino Cancelleri, oggi sottosegretario ai Trasporti, fa sempre un po' notizia.

E' stato poi tutto un marcarsi a vista. Paolo Ruggieri non ha perso un attimo con Nello Musumeci, ed è andato in brodo di giuggiole quando lo ha citato dal palco. Zurino si è attaccato a Di Maio, campano come lui. Il sindaco Grillo ha cercato di farsi fotografare con tutti. Secondo Grillo "Di Maio è venuto a dare speranza e coraggio agli imprenditori italiani". Stiamo messi bene.

La sensazione, in ultima analisi, è che in questo momento il Sindaco di Marsala stringerebbe la mano a chiunque pur di avere un ruolo politico ed essere considerato. Pure a Di Maio.

Circa il rilievo della manifestazione, va riportata una battuta che girava a Palermo, nei palazzi della politica, quando qualcuno chiedeva che roba erano sti "Stati Generali dell'Export". La risposta: "Ma credete, che se fosse stata una cosa importante, Musumeci, che ormai è in campagna elettorale, l'avrebbe lasciata fare a Marsala?".

Polemiche poi per le pochissime donne presenti come relatrici o ospiti. Appena quattro. Tra loro, però, il miglior intervento, quello più calato nella congiuntura e nello specifico siciliano, cioè quello di Josè Rallo, di Donnafugata.