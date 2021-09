Covid, la situazione in Italia. Vaccini difendono dal contagio e dalla malattia , i dati

A due settimane dall'inizio della scuola, qual è la situazione sulla lotta al coronavirus in Italia? Dati alla mano, i vaccini sono efficaci nel prevenire l’ infezione (tra 70% e 86% negli over 80), malattia grave e ricovero in...