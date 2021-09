28/09/2021 14:32:00

Diminuiscono gli attualmente positivi, ancora, in provincia di Trapani. Sono 1088 le persone con il Covid. Di queste una si trova ricoverata in terapia intensiva, 33 in regime ordinario. Nell'ultimo bollettino diramato dall'Asp di Trapani si registra un nuovo decesso.



Questi i dati nel dettaglio. Tra parentesi la differenza con il bollettino precedente.

Alcamo 154 (+1); Buseto Palizzolo 2; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 64 (+4); Castellammare del Golfo 48 (+0) ; Castelvetrano 69 (+2) ; Custonaci 14; Erice 107 (-15), Favignana 11; Gibellina 1; Marsala 162 (-2); Mazara del Vallo 74 (-1); Paceco 28 (-1); Pantelleria 17 (-5); Partanna 9; Petrosino 33 (-1); Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 10; San Vito Lo Capo 13; Santa Ninfa 5; Trapani 221 (-14); Valderice 39 (-3); Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 1088 (-37)

Deceduti in totale 401 (+1)

Guariti totali 18424 (+79)

Ricoverati in terapia intensiva 1 (/)

Ricoverati nei reparti ordinari 33 (-3)

Tamponi molecolari 389

Tamponi ricerca antigene 277