Animale attraversa la strada, muore con la moto Fillippo di Leonardo, di Alcamo 

28/09/2021 14:38:00

Incidente stradale mortale nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 settembre nel Friuli, in provincia di Udine. Coinvolti due motociclisti: uno è deceduto (un uomo di 43 anni, Filippo Di Leonardo originario di Alcamo, in Sicilia, ma residente al nord da molti anni) e l’altro, di 33 anni, di Latisana, è stato portato in ospedale. Sul posto per i soccorsi il 118 e, per i rilievi, i carabinieri.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Stando ai primi elementi raccolti, l’incidente potrebbe essere stato causato dall’improvviso attraversamento di un animale, un capriolo.

Filippo Di Leonardo lavorava per un’azienda edile di Povoletto, come carpentiere e manovale, da circa venti anni, era un grande appassionato di moto e amante degli animali, in particolare dei cani.

Stando ad una prima ricostruzione Filippo Di Leonardo stava rientrando a casa, al confine tra Attimis e Nimis, dopo aver trascorso la domenica con gli amici motociclisti del club Cani e Porci di Ziracco di Remanzacco per un giro del Friuli su due ruote. Ad attenderlo c’era l’amato cagnolino. Il 43enne non è riuscito ad evitare il capriolo mentre l’altro centauro, Alessio, ha schivato l’animale e si è salvato da tragiche conseguenze.