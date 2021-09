29/09/2021 11:20:00

E' un problema irrisolto da anni, quello dell'occupazione abusiva degli alloggi popolari a Marsala, a discapito di quelle famiglie che invece ne avrebbero bisogno.

Al Comune di Marsala non sanno come porre rimedio, nel frattempo ci sono famiglie e persone che non hanno una dimora, come il signor Salvatore.

C'è chi da anni assiste impotente alla prepotenza di pochi e all'indifferenza delle istituzioni.Come il signor Francesco. Ecco il suo racconto.

La presente per porre l'accento sull'annosa questione della carenza abitativa nella nostra città di Marsala, ebbene, io ho vissuto questa tragedia anni fa, quando io e la mia famiglia fummo rimpallati da un ufficio all'altro (epoca sindaco G. Sammaritano), per trovare una sistemazione abitativa, all'epoca, avevo già presentato domanda di assegnazione ed ero in graduatoria, sapevo di alloggi occupati a titolo di favore concesso da amministrazioni "allegre" e compiacenti.. ebbene, per due anni, non c'è stato nulla da fare, e intanto agli "amici" gli trovavano sistemazione. Oggi 25 09 2021, nella palazzina dove abito, ci stanno 2 due alloggi occupati in maniera abusiva in quanto, il legittimo assegnatario si è trovato casa in affitto ed ha ceduto l'appartamento al giovane figlio e uno di questi due appartamenti, addirittura al figlio 19enne scapolo nulla facente, dico, a che gioco stanno giocando sti signori che ci amministrano?