Sanità: se il centro prenotazioni di Partanna chiude per l'assenza dell'unica impiegata ... 

29/09/2021 07:10:00

Redazione di Tp24, buongiorno,

volevo segnalare un deficit organizzativo della sanità trapanese che, anche se non mi ha coinvolto personalmente, ritengo valga la pena evidenziare a testimonianza di come i cittadini che abitano nei piccoli centri debbano subire disagi maggiori e sicuramente inaccettabili.

In data odierna mi reco al Cup di Partanna al fine di pagare un ticket per un visita specialistica prenotata in precedenza online. Arrivato in prossimità dell'ingresso assisto sbigottito alla presenza di una lunga fila di persone, molte anziane. Chiedo spiegazioni ai presenti, stante l'episodio del tutto inusuale: mi viene riferito che il Cup é stato chiuso per quasi una settimana dato che l'unica impiegata in servizio era assente per ferie o altro...

Va precisato che in molti casi si possono prenotare le visite e pagare il ticket anche online ma questo serviizio non copre tutte le tipologie di visite e prestazioni, al contempo il servizio "fisico" tradizionale risulta importante in quanto molti, soprattutto anziani, o persone impossibilitate per vari motivi, non hanno dimestichezza con il pc.

Chiedo conferma ad altre persone presenti e mi viene confermato che episodi analoghi si ripetono spesso: in buona sostanza quando l'unica impiegata risulta assente, anche per diversi giorni, a Partanna non si può prenotare una visita o pagare il ticket presso la struttura tradizionale, quindi, conseguentemente, nei giorni seguenti o nella settimana successiva si accumulano file, ritardi e disservizi di vario genere..

Tanto si doveva ai fini di un miglioramento del servizio collettivo soprattutto in favore delle persone anziane e di quelle più bisognose dimoranti nei paesini di periferia.

Cordialmente,

F.L.