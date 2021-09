   Covid. Test salivari a scuola, si parte nel Trapanese. Sicilia, attesa per la zona bianca

30/09/2021 06:00:00

In Sicilia è attesa per la zona bianca, la cui ufficialità dovrebbe arrivare domani. Da lunedì l’isola abbandonerà le timidissime restrizioni della zona gialla, che sono servite più a suonare un campanello d’allarme che a frenare il virus.



Il Covid scende in tutta l’isola, diminuiscono i contagi e i ricoveri. Ma non va bene con le vaccinazioni.

In provincia di Trapani sono un migliaio gli attualmente positivi e solo una persona si trova in rianimazione. Nel frattempo sono partiti i test salivari a scuola, in provincia di Trapani. L’Asp ha deciso di cominciare con Favignana. E’ importante monitorare le scuole, soprattutto in quelle fasce d’età di ragazzi non vaccinabili, cioè gli under 12. Anche perchè in percentuale crescono i casi tra i più piccoli in tutto il paese (come mostrano i dati nel grafico).

I dati siciliani

Sono 278 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 15647 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende all'1,8% ieri era al 2,7%.

L'isola è al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto la Lombardia con 438 casi e al secondo la Campania con 316 contagi. Gli attuali positivi sono 15.267 con una diminuzione di 1.330 casi. I guariti sono 1.601 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.812. Sul fronte ospedaliero sono adesso 572 i ricoverati, 24 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 65, 5 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 58 casi, Catania 53, Messina 7, Siracusa 73, Ragusa 18, Trapani 10, Caltanissetta 14, Agrigento 33, Enna 12.

La situazione in provincia di Trapani

Avviata dall’Asp di Trapani l’attività di screening nelle scuole, con l’impiego del test salivare molecolare nell'ambito del monitoraggio scolastico per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio trapanese, come previsto dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dalla Regione Siciliana.

Ieri mattina, in particolare, sono stati circa 60 gli alunni di Favignana sottoposti su base volontaria al test salivare molecolare. Lo screening come monitoraggio del contagio, nelle scuole primarie e alle medie, è previsto ogni 15 giorni.

Sempre ieri è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Asp di Trapani e la direzione della Casa di Reclusione "Giuseppe Barraco" di Favignana, per la prevenzione e il contenimento del rischio da contagio da Covid-19 a tutela del personale penitenziario in servizio nella struttura. Questo accordo segue quello precedentemente siglato con la Casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

L’USCA dell’Asp di Trapani ha comunicato esito negativo del tampone molecolare effettuato da don Nicola Stellino, parroco della parrocchia San Giovanni Battista a Trapani. Conclusa la quarantena il presbitero riprenderà le consuete attività pastorali e la Chiesa sarà aperta tutti i giorni secondo gli orari consueti della comunità parrocchiale.



Due nuovi decessi in provincia di Trapani a causa del Covid-19. Sono 403 le vittime dall'inizio della pandemia. Diminuiscono, invece, gli attualmente positivi. Sono 1005 le persone con il Covid, 83 in meno rispetto a mercoledì. Per quanto riguarda i ricoveri, in terapia intensiva c'è una sola persona e 29 sono in regime ordinario.

Questi i dati nel dettaglio. Tra parentesi la differenza con il bollettino di ieri.

Alcamo 138 (-16); Buseto Palizzolo 2; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 65; Castellammare del Golfo 42 (-6) ; Castelvetrano 56 (-13) ; Custonaci 13; Erice 103(-4), Favignana 11; Gibellina 1; Marsala 149 (-13); Mazara del Vallo 63 (-11); Paceco 29(+1); Pantelleria 16 (-1); Partanna 9; Petrosino 31 (-2); Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 9; San Vito Lo Capo 11; Santa Ninfa 5; Trapani 212 (-9); Valderice 33 (-6); Vita 0.



Totale casi attuali positivi: 1005 (-83)

Deceduti in totale 403 (+2)

Guariti totali 18516 (+82)

Ricoverati in terapia intensiva 1 (/)

Ricoverati nei reparti ordinari 29 (-4)

Tamponi molecolari 355

Tamponi ricerca antigene 201

Il virus in Italia

Sono 3.212 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.985.

Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri erano state 65).

Sono 295.452 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 338.425. Il tasso di positività è dell'1,09%, in lieve aumento rispetto al dato di ieri.

Sono 450 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 9 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 23 (ieri erano 19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.317 (ieri 3.418), ovvero 101 meno di ieri.

“Allargare la terza dose”

"La terza dose, dopo le categorie già indicate (ultraottantenni, personale Rsa, operatori sanitari) sarà allargata anche ad altri ambiti ma ci guiderà la comunità scientifica e valuteremo fin dove dovremo arrivare. Penso alla popolazione un po' più anziana, e poi decideremo se dobbiamo allargarla alle altre fasce. Abbiamo dosi a sufficienza, non ci sono problemi di approvvigionamento, abbiamo acquistato dosi sufficienti per seguire le indicazioni degli scienziati". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza parlando alla Seconda giornata del Festival delle Città. "Sulla terza dose abbiamo fatto una scelta molto chiara di offrire ulteriore protezione alle fasce più deboli - ha continuato - da giorni in tutte le regioni è partita quest'altra fase della campagna vaccinale, ora stiamo iniziando con gli ultraottantenni, con il personale delle Rsa, poi con il personale sanitario che è stato il primo ad essere vaccinato ed è particolarmente esposto. Poi ci affideremo come sempre alle autorità scientifiche".