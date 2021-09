Covid, Sicilia: marito e moglie muoiono a distanza di sette giorni una dall'altro 

30/09/2021 10:52:00

Il Covid continua ad uccidere in Sicilia.

Marito e moglie sono morti di Covid a distanza di una settimana l’uno dall’altra. Le vittime vivevano a Francofonte (Siracusa), l’unico Comune siciliano in zona arancione, prorogata fino al 6 ottobre, a seguito del numero elevato dei contagi e del basso tasso di vaccinazione.

Secondo i dati dell’Asp di Siracusa aggiornati al 28 settembre, e diffusi dal Comune, solo il 64,18% della popolazione ha avuto la prima dose di vaccino mentre, sul fronte dei malati, sono 266 i positivi, di cui 12 ricoverati in ospedale.

“Ribadiamo con fermezza assoluta l’invito alla vaccinazione di tutta la cittadinanza che ad oggi resta l’unico modo efficace per combattere e difenderci dalla lotta contro questo virus”, dice il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, che ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della coppia. “Il Covid ancora una volta – aggiunge – miete una vittima in questa famiglia che dopo il decesso la scorsa settimana del loro caro Giuseppe piange anche la dipartita della moglie”.