 Glocal Sud, successo a Marsala per la prima giornata del Festival del Giornalismo Digitale

02/10/2021 06:00:00

Glocal Sud, un segnale di ripartenza, di ritorno alla normalità. Glocal Sud è portare i grandi temi a livello locale, la nuova sfida del giornalismo.

E’ stata una prima giornata di successo per Glocal Sud, il Festival del Giornalismo Digitale, organizzato da Tp24, Anso e Google New Initiative. Al primo incontro “Digitale e pandemia, com’è cambiata la nostra vita”, che ha inaugurato i lavori del Festival erano presenti il vicesindaco di Marsala Paolo Ruggieri che ha portato i saluti dell’amministrazione, il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano e l’assessore regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano.

“Glocal Sud” è un evento che abbiamo fortemente e follemente voluto con Marco Giovannelli, presidente dell’ANSO e direttore di VareseNews, un evento che si avvale di contributi importanti, del patrocinio del Comune di Marsala, della Camera di Commercio di Trapani, l’Ordine dei Giornalisti, l’Assostampa, l’Enoteca Strade Città del Vino Marsala che ci ospita, così Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24, all’apertura del Festival. “L’espressione Glocal, unisce il locale e il globale, ed è il senso del nostro fare informazione: grandi tempi, come ad esempio il covid, la pandemia, portati a livello locale, questa è la nuova sfida del giornalismo, ed è una sfida che “Glocal” ha colto già da dieci anni, con questa importante rassegna che ha anche il contributo dell’Associazione Nazionale Stampa Online. Da tempo pensavamo di organizzare un festival a Marsala e ci siamo riusciti in un periodo complicato ma che è però un segnale di ripartenza. Glocal Sud è una tre giorni con tanti incontri e tanti relatori, un’occasione per i tanti giornalisti che si sono iscritti per la loro formazione e le tante persone che si sono prenotate e in contemporanea ci saranno degli incontri con gli studenti delle scuole marsalesi”.

“Niente come la dimensione globale e della dimensione locale può testimoniare una buona parte del lavoro del giornalista - le parole di Marco Giovannelli, presidente di Anso -. Abbiamo organizzato questo evento due anni fa ma poi il covid non lo ha permesso. Quest’anno abbiamo ripreso la scommessa grazie ad un intervento di Google che sponsorizza il Festival Glocal da quattro anni e abbiamo deciso di fare l’iniziativa a Marsala. E devo fare sinceramente i complimenti per come è stato organizzato Glocal Sud”.

Nel corso del primo incontro su “Digitale e Pandemia” è stato presentato Digital Life, un docufilm realizzato dal regista Francesco Raganato, utilizzando oltre 60 storie su un totale di 350 video-racconti arrivati da tutto il mondo, da parte di persone che hanno raccontato con un filmato come è cambiata la loro vita con internet. Poi è arrivata la pandemia che ha improvvisamente accelerato il cambiamento. Oltre al regista di Digital Life Raganato e Marco Giovannelli, sono intervenuti Manuel Scarella di VareseNews che si è occupato della produzione Digital Life e Daniele Reali, direttore de Il Giunco. E hanno portato il loro punto di vista sul giornalismo digitale Riccardo Arena, componente del consiglio dell’Ordine dei giornalisti e Roberto Ginex di Assostampa.

Altro incontro della prima giornata di Glocal Sud, “Raccontare per immagini, la fotografia come testimonianza” ha visto la proiezione di "Le Fotografe" di Roselena Ramistella, fotografa siciliana, di Gela, protagonista del documentario realizzato in collaborazione con Sky Arte, diretto da Francesco Raganato, in cui racconta come e perché sceglie certi scatti e le storie che essi raccontano per lasciare una traccia, una testimonianza, come per gli scatti che ha fatto ai pescatori di Mazara del Vallo che si ritrovano a “pescare” e salvare vite umane o alle donne dei pescatori, in pena durante il sequestro in Libia.

Infine la giornata di Glocal Sud si è conclusa con l’incontro moderato da Rossana Titone di Tp24 con Barbara Sgarzi, giornalista, esperta di comunicazione ed editoria digitale su “Sostenibilità: buone pratiche per comunicare meglio”. “Con la pandemia molte aziende si sono digitalizzate, anche se ancora in maniera perfettibile ma lo hanno iniziato a fare – afferma la Sgarzi -. Altra cosa è stata quella di valorizzare le buone pratiche, la sostenibilità, che però non viene comunicata né nelle grandi aziende né nelle più piccole. Solo il 60% delle aziende che praticano best practice si occupano di comunicarlo all’esterno e per il consumatore finale diventa difficile capire se l’azienda è sostenibile o no e a questo punto quella del comunicatore diventa una missione per chiarire le idee al consumatore”.

Il programma di Glocal Sud oggi, sabato 2 ottobre - Si continua alle 9:00 con un laboratorio di Giornalismo e cittadinanza per i ragazzi delle scuole a cura di Tp24. E sempre dalle 9:00 alle 13:00 un Educational tour per i giornalisti alla scoperta di Marsala. Alle 10:00 “Social Media Wine - Le cantine e i social media” seminario riservato alle aziende vinicole, con Barbara Sgarzi, modera Nando Calaciura, a cura di Bussolaweb; alle 11:00 “Tutti i gadget del giornalista di strada”, workshop con Matteo Rainisio, Anso; alle 12 “Querele e richieste di risarcimento danni: il manuale di autodifesa del giornalista workshop con Valerio Vartolo, avvocato Nicola Biondo, giornalista. modera: Egidio Morici, Tp24; alle 16:00 “Dal locale al globale, le piattaforme e l’Europa”, incontro con Matteo Rainisio, vice presidente Anso, Riccardo Rubino, Il Vomere, Giorgio Romeo, Sicilianpost e Maria Astone (Corecom Sicilia); alle 17:30 “Turismo, giornalismo e territorio: l’esperienza di Piccoli Borghi”, proiezione video e incontro con Francesco Raganato, regista, Marco Giovanelli, presidente Anso, Vincenzo Cifarelli, LiveNetwork, Giacomo Di Girolamo, TP24; alle 19:00 “Gli spettacoli e gli eventi dal lockdown al Green Pass” con Daria Biancardi, cantante, Marcello Orlando Canzio, Feedback, Nuccio La Ferlita, Puntoeacapo, Vincenzo Grasso, Pres. SILB Palermo a cura di RMC101.

Glocal Sud è patrocinato da Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Trapani, Comune di Marsala, Associazione Siciliana della Stampa e Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Partner e sponsor del Festival il quotidiano “Domani”, Pro Loco Marsala 2.0, Airgest, Bussolaweb, Enoteca Strada del Vino Marsala Terre d’Occidente e Donnafugata.

Per tutte le info potete collegarvi al sito internet del Festival: www.glocalsud.it o alla pagina facebook: https://www.facebook.com/glocalsud