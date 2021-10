Indiana Jones sbarca nel trapanese.  Arrivano Harrison Ford e Antonio Banderas

02/10/2021 18:00:00

La saga di Indiana Jones sbarca in provincia di Trapani e arrivano Harrison Ford e Antonio Banderas. Il film, girato dalla Walt Disney con la regia di James Mangold, sarà ambientato nel 1969. Una mega troupe cinematografica, composta da 600 persone, 50 camion, 25 furgoni e 120 tra auto e van, inizierà le riprese nelle zone di Siracusa e Cefalù per poi spostarsi, nelle prossime settimane, nella provincia di Trapani.

Le zone del territorio trapanese interessate saranno Segesta, come annunciato alcuni mesi fa in un nostro precedente articolo (vedi articolo: Harrison Ford e Brad Pitt sbarcano a Segesta per il nuovo "Indiana Jones"), poi Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo e Marsala.

La produzione sarà alla Tonnara del Secco, a San Vito Lo Capo e a Marsala, ultima tappa , tra l'altro ci saranno delle riprese allo Stagnone e lì un yacht d'epoca affonderà. A Trapani non ci saranno riprese ma sono stati allestiti magazzini di scena, casting e deposito e gli uffici nei pressi di Villa Margherita. Il film ha già una data di uscita. Covid permettendo sarà nelle sale cinematografiche il 29 luglio del 2022.