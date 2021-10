Nella prima di Coppa Italia la Primavera Marsala supera 5 a 1 il Mazara

03/10/2021 11:40:00

Dopo la vittoria, fuori casa, nella prima giornata di campionato, la Primavera Marsala batte nuovamente l'Asd Futsal Mazara 2020 per cinque reti a uno e guadagna i primi tre punti in Coppa Italia di Futsal regionale.



Stop del campionato di serie C1 calcio a 5 per disputare la prima giornata della fase a gironi di Coppa Italia. l'Asd Primavera Marsala ospita, presso i campi della Winner Club, l'Asd Futsal Mazara nel secondo match della stagione. Arbitrano la partita il signor Gaspare Giarratano della sezione di Agrigento e il signor Antonino Schifano della sezione di Trapani.

Scendono in campo i ragazzi di mister Figuccio e di mister Bruno in un caldo pomeriggio di inizio ottobre. Sin dai primi minuti di gioco, appare evidente la superiorità di gioco della squadra di casa che va in rete con Bonura. Una distrazione della difesa casalinga concede il goal del pareggio al Mazara con Cremona. Questa situazione di equilibrio dura ben poco perché arriva il secondo goal della Primavera che va a segno con Scarpitta. Finisce così il primo tempo con il vantaggio della squadra di casa per due reti a uno ed una grande quantità di occasioni sprecate. Un primo tempo stretto solo per il risultato ma che ha visto gli azzurri primeggiare per tutti i primi trenta minuti di gioco. Stessa supremazia nel secondo tempo dove vanno a segno De Marco, Bonura,autore di una doppietta e Tchameni detto Franco. Si conclude così il secondo tempo per una partita stradominata dalla Primavera Marsala,che avrebbe potuto chiudere il match con molte più reti ma che regala i primi tre punti della fase a gironi della Coppa Italia regionale. Partita giocata con grande Fair play da entrambe le squadre, che si chiude senza nessuna ammonizione o espulsione. Soddisfatto mister Figuccio di questa prestazione dei suoi giocatori, ieri solo nel ruolo di allenatore, concedendo qualche minutaggio a giocatori che finora hanno trovato meno spazio in campionato.



Prossimo impegno, di certo non facile, sarà in campionato con la prima partita fuori dal cerchio delle squadre provinciali incontrate finora. Sui campi della Winner Club, accoglierà i ragazzi del Palermo Calcio a 5 per la quarta giornata di campionato.

Comunicato stampa



Tabellino:



ASD PRIMAVERA MARSALA: Rallo, Cusumano, Figuccio, Tchameni, Barry, Bonura,Corrao, Bonafede, Centonze,Sciacca,Scarpitta,De Marco.

Mister: Alessandro Figuccio



ASD FUTSAL MAZARA 2020: Sugamiele M., Cannavò, Scaletta,Agatone, Burzotta,Assumpcao, Costanza,Cremona,Genna, Sugamiele S.,Agate

Mister: Vincenzo Bruno.



Marcatori: Bonura (P), Cremona ( M) Scarpitta ( P), De Marco ( P), Bonura ( P) , Tchameni ( P).



Arbitri: Gaspare Giarratano della sezione di Agrigento e Antonino Schifano della sezione di Trapani.