Covid-19, arriva il bonus Sanificazione. Ecco cosa c'è sa sapere

03/10/2021 09:00:00

Dal 4 ottobre sarà disponibile il bonus sanificazione. Una norma introdotta per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 e si spera in una sua proroga per i mesi futuri. Il bonus può essere richiesto fino al prossimo 4 novembre.

Si può accedere ad un credito d’imposta pari al 30% per tutte le spese effettuate durante i mesi estivi, giugno, luglio ed agosto per i seguenti lavori: sanificare gli ambienti; acquisto di detergenti e disinfettanti e di dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale come barriere e pannelli protettivi (incluse le spese di installazione), l’acquisto di Dpi e altri dispositivi di sicurezza anti Covid, inclusi i tamponi.

Possono beneficiarne imprese; autonomi; enti non commerciali; enti religioni riconosciuti civilmente; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Il tax credit per la sanificazione può essere ripartito tra più professionisti in caso di condivisione dello studio e di ripartizione delle spese. Il credito d’imposta per le spese di sanificazione comuni andrà calcolato dal professionista che ha sostenuto la spesa sull’ammontare al netto dei riaddebiti.

L’importo totale massimo, del bonus può arrivare fino ai 60 mila euro e sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad occuparsi della ricezione delle domande e l’erogazione del Bonus. Il limite massimo di 60mila euro è riferito, come nella precedente edizione.