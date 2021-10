Marsala, tre giorni di respiro culturale con 38° Parallelo, Glocal Sud e Luci del Mediterraneo  

03/10/2021 15:00:00

Cultura. Si respira a Marsala in questi giorni, in concomitanza della quinta edizione del festival di saggistica 38 Parallelo-tra libri e cantine, il festival del giornalismo digitale e Luci dal mediterraneo in collaborazione con 38Parallelo, sapere, conoscere, comprendere e condividere. A 38Parallelo-media partner Rmc101 e Tp24-è sempre presente lo spazio per il quarto anno 38Kids.

L'immagine, una novità, del 2021 è curata dall'artista Sergio Olivotti. Off38 il cinema al festival, le proiezioni al complesso monumentale di S.Pietro sono state graditissime, grande successo di:"One More Jump", Emanuele Gerosa il regista, che narra di anime nate nella striscia di Gaza, che conosceranno la libertà grazie allo sport del Parkour.

La rassegna giornalistica Glocal Sud praticamente la sorella che si tiene a Varese, è stata voluta fortemente da Tp24 e ANSO-Associazione Nazionale Stampa Online- lo ha ribadito il direttore Giacomo Di Girolamo, ed è sponsorizzata da quattro anni da Google New Initiative.

La dimensione globale e quella locale sono la ragione oggi di fare informazione, questo il pensiero di Giacomo Di Girolamo. Notevole la proiezione della docu-inchiesta su: Matteo Messina Denaro-Il superlatitante- di Giovanni Tizian e Nello Trocchia.

Quest'ultimo giornalista di Domani era presente, il giorno dopo ha partecipato ad un incontro con le scuole tema: Informazione e mafie, capire per lottare, sempre sullo stesso argomento un laboratorio di giornalismo e cittadinanza attiva con gli alunni delle scuole superiori, curato dalla redazione di Tp24.

L'evento Luci dal mediterraneo, organizzato dall'amministrazione è lodevole, per "istituzionalizzare' un laboratorio formativo su: ambiente, legalità,solidarietà ed economia, è al primo vagito tutto da scoprire. Si chiosa con il post di Giuseppe Prode direttore artistico di 38Parallelo. "Emozioni non le conto, ci sarà tempo. Ieri guardavo la mia Marsala, ed era un incespicare in artisti, poetesse, amici di sempre, professori universitari, studenti, tantissimi i bambini e poi registi, attori, manager, scrittori, giornalisti. Una tribù vera che sembra abbia vissuto sempre qui, riconoscersi e parlare tante lingue. Siamo in molti posti, restituiamo economia per tramite della Cultura, e questo per me che brigo da sempre in questo mondo è un vero pensiero fisso: restituire. La potenza dei libri, la consapevolezza che la libertà non ha prezzo, e ci siamo emozionati con Jehad e Abdallah, che a Marsala hanno iniziato a respirare Libertà, loro mai usciti da Gaza nella loro vita. La forza di partire nuovamente e con la determinazione che insieme possiamo essere massa critica e proporre strade, vie e visioni." Ad Astra semper, si aggiunge: per angusta ad augusta, la Cultura.

Vittorio Alfieri