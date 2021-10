Trapani, l'attrice Simona Malato vince il Globo d'Oro

03/10/2021 18:00:00

L'attrice trapanese Simona Malato è stata premiata con il Globo d'Oro come miglior attrice del film "Le Sorelle Macaluso".

Prima la partecipazione alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e ora il premio assegnato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia.

Simona Malato, in "Le Sorelle Macaluso" ha interpretato Maria da adulta, una donna che da giovane voleva fare la balleriama non ha potuto a causa per via del suo corpo sofferente.

Il film premiato come miglior pellicola, racconta la vita di cinque sorelle ed è tratto dall'omonima opera teatrale della regista palermitana Emma Dante. Assieme a Simona Malato, ha vinto il premio Donatella Finocchiaro che ha recitato nella produzione Rai "Sorelle per sempre"