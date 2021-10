Facebook, WhatsApp e Instagram down

04/10/2021 18:11:00

«Impossibile caricare il contenuto». Un messaggio che in tanti utenti stanno visualizzando sui propri smartphone e pc collegati a Instagram nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre. Gli hashtag #WhatsAppdown, #instagramdown e #facebookdonw, come spesso succede, sono già diventati trend topic su Twitter.

Dopo pochi minuti anche il servizio di messaggistica WhatsApp ha dato gli stessi problemi e lo stesso per Facebook. I problemi, come segnala Downdetector, sono segnalati in tutta Italia e il picco di segnalazioni è arrivato dopo le 17.30.

Al momento nessuna segnalazione è arrivata da parte delle tre app controllate da Mark Zuckerberg, ma su Twitter, unica piattaforma non interessata dal down, tantissimi utenti si stanno lamentando di non riuscire a inviare e ricevere messaggi, pubblicare post e storie e navigare su Facebook. Sempre su Downdetector si possono vedere anche segnalazioni di problemi per i clienti di Vodafone e Tim, in questo caso in tutte le regioni italiane.

#whatsappdown e #instagramdown e io ancora una volta ho urlato contro il telefono pensando fosse la mia connessione pic.twitter.com/e52JksPDgk — giorgia⁷ (@__yoongia) October 4, 2021