Donato un defibrillatore al Comune di Trapani

04/10/2021 15:20:00

Da oggi il Comune di Trapani potrà contare su un defibrillatore semiautomatico, utilizzabile da professionisti e cittadini, donato questa mattina da ANCoS APS in collaborazione con Confartigianato Trapani.

La donazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’Associazione e il Comune di Trapani che ha deciso di rendere il defibrillatore itinerante, utilizzabile cioè durante manifestazioni ed eventi vari. «Siamo onorati – ha commentato Maria Barraco, presidente di ANCoS APS Confartigianato Trapani – di aver donato il defibrillatore al Comune di Trapani, che ringraziamo. Presto, inoltre, organizzeremo altre manifestazioni in favore della comunità». Emanuele Virzì, presidente di Confartigianato Imprese Trapani, si è dichiarato felice di aver contribuito a questo progetto.

«Questa – ha dichiarato – è la dimostrazione che Confartigianato non è solo una realtà che si occupa di imprese ma guarda anche al sociale. Siamo lieti di aver contribuito a quest’iniziativa e la speranza è proprio quella di fare altre donazioni del genere in futuro». Entusiasta della donazione anche il Sindaco Giacomo Tranchida che ha ringraziato Confartigianato

Imprese Trapani per “l’atto di solidarietà dimostrato”.