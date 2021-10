06/10/2021 14:46:00

Il cerchio si stringe sui medici no - vax in provincia di Trapani. Sono infatti una quarantina i professionisti per i quali l'Azienda Sanitaria Provinciale ha avviato il procedimento di sospensione. Si tratta di medici, infermieri, tecnici radiologi che non hanno risposto all'invito a vaccinarsi e alla diffida.

A Palermo sono stati sospesi i primi 31 dipendenti e a giorni toccherà a 230 camici bianchi.

La legge approvata ad aprile attribuisce alle Asp il compito delle verifiche sugli elenchi dei sanitari pubblici, privati e convenzionati

non vaccinati, inviato ad aprile dall’assessorato alla Salute. Il primo contatto è un invito a vaccinarsi, il secondo una diffida alla quale, se non si risponde entro cinque giorni, segue la sospensione. In caso di vaccinazione, c'è il reintegro.

In Italia i medici non vaccinati sono i 5%, e la Sicilia ha le stesse proporzioni.