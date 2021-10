Marsala, pregiudicato assolto dall'accusa di rapina ad un'anziana

06/10/2021 07:31:00

Il 39enne pregiudicato marsalese Francesco Nicolò Prinzivalli è stato assolto dal giudice per le udienze preliminari Francesco Parrinello dall’accusa di rapina ad un’anziana. Prinzivalli (difeso dagli avvocati Alessandro Casano e Manuela Canale) era finito sul banco degli imputati “poiché – si affermava nelle carte dell’accusa – per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nell’uso della forza e facendo rovinare a terra la persona offesa si impossessava della borsa contenente denaro, carte di credito e documenti”.

La vittima è stata A.R., 76 anni, nata a Pantelleria, ma residente a Marsala. Il fatto contestato è datato 24 ottobre 2018. Ad assistere la “parte offesa” è stato l’avvocato Vito Cimiotta. Per il giudice Parrinello, però, Prinzivalli, processato con rito abbreviato, “non ha commesso il fatto”.

Insomma, è stato qualcun altro a rapinare la donna. Non sono pochi, comunque, i precedenti di Prinzivalli, che poco più di un anno fa è stato condannato dal giudice monocratico Giorgio Lo Verde a 8 mesi di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari, mentre nel dicembre 2019 il Tribunale presieduto da Alessandra Camassa per lui sentenziò due anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per spaccio di droga.