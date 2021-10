Truffa alla Belice Ambiente, Corte dei conti condanna ex funzionario

06/10/2021 07:00:00

L’ex capo settore della Belice Ambiente, Mario Ippolito, di 70 anni, di Gibellina è stato condannato a versare 15mila euro dalla Corte dei Conti. Ippolito è stato condannato per la truffa nella fornitura di materiale per la discarica di Campobello di Mazara.

Tra il 2012 e il 2015 il funzionario, in qualità di responsabile unico del procedimento, aveva affidato la fornitura di materiale calcareo per la copertura della discarica di Campana Misiddi a due imprese locali, violando la normativa sugli appalti.

Le due ditte, favorite, la Belice inerti srl, di cui Rosetta Barbera, e la ditta individuale Moceri Giuseppe, avrebbero fornito materiale «non conforme ai requisiti tecnici di cui alla normativa di settore». E in particolare «tonnellate di materiale calcareo composto da massi, rocce, scarti di conci di tufo in luogo del materiale previsto dalle specifiche tecniche e granulomet riche».

Per questa vicenda i tre sono stati processati. Nel 2019 davanti al Tribunale di Marsala, Ippolito è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione per frode in concorso in pubbliche forniture, abuso d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica. Sentenza definitiva il 12 maggio 2020. Assolti, invece, Barbera e Moceri.