23/10/2021 18:00:00

"Trieste chiama, Trapani risponde". Lo slogan dei no green pass che questo pomeriggio a Trapani hanno dato vita ad sit-in di protesta davanti alla Prefettura.

Contestano la certificazione "imposta" anche nei posti di lavoro. Per i manifestanti la misura è ormai colma. "Giù le mani dal lavoro", uno dei cori più gettonati.

Angela fa una precisazione: "Noi siamo no green pass. No green pass e basta. Perché tra di noi ci sono anche persone vaccinate". Un centinaio i manifestanti che si sono radunati a piazza Vittorio Veneto dandosi appuntamento per sabato prossimo "perché la gente come noi non molla mai".

Una manifestazione vivace ma pacifica e quando si è alzato un coro contro Draghi è stato subito strozzato nella gola di chi lo aveva scandito. Niente slogan offensivi e niente parolacce: la scelta della piazza.