03/11/2021 12:56:00

Troppi ingorghi nella zona del mercatino rionale di Erice e così i consiglieri comunali Simona Mannina, Eugenio Strongone, Alessandro Manuguerra e Bruna Arceri ne hanno chiesto lo spostamento.

A lamentarsi i residenti che hanno difficoltà a raggiungere le proprie abitazioni a causa del traffico. E c'è anche il rischio – denunciano – che un'ambulanza se dovesse intervenire in Via Olimpica rimarrebbe paralizzata negli ingorghi. Da qui, pertanto, la proposta di spostare il mercatino in via Garraffa “soprattutto – spiegano - a seguito dell'approvazione da parte di questo consiglio comunale del progetto esecutivo di realizzazione del prolungamento dalla via Garraffa alla via dei Pescatori e dalla via dell’Università alla via Rodolico”.