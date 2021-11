  Impennata Covid in provincia di Trapani, è la peggiore in Sicilia. "Obbligo vaccinale per alcune categorie"

04/11/2021 06:00:00

Crescono velocemente i contagi da Covid 19 in provincia di Trapani. In dieci giorni è raddoppiata l’incidenza, cioè il valore determinato dai nuovi casi settimanali per 100 mila abitanti. La provincia di Trapani è così la peggiore in Sicilia per crescita del virus, in una settimana c’è stato un aumento del 45% dei nuovi casi.

L’incidenza è di 34,7 casi su 100 mila abitanti settimanalmente, più bassa rispetto alla media nazionale e regionale e ad altre province siciliane. Ma dieci giorni fa il valore era praticamente la metà.

La curva parla chiaro, di un covid in risalita. Fortunatamente la situazione negli ospedali è ancora sotto controllo. C’è solo una persona ricoverata in terapia intensiva.

“Obbligo vaccinale per alcune categorie”

"L'obbligo vaccinale per alcune categorie non è assolutamente un tabù e siamo pronti a prenderlo in considerazione.

Ora affrontiamo queste settimane, vediamo quali saranno i dati delle vaccinazioni, dopodichè ci auguriamo che vi sia un senso di responsabilità che prevalga". "Cio' che ci protegge e' il vaccino e non il tampone - ha poi proseguito il sottosegretario Costa intervenuto a Radio anch'io - Non e' corretto che chi si e' vaccinato debba sopportare misure restrittive a causa di una minoranza che non si e' vaccinata.

Le scelte non saranno molte: o proseguire con le misure restrittive imponendole anche a chi si e' vaccinato, o introdurre delle distinzioni, o introdurre degli obblighi vaccinali per alcune categorie come alcune fasce d'eta' over 50 e over 60 dove ci sono molti concittadini che non si sono vaccinati e alcune categorie a stretto contatto con il pubblico".

E sulla possibile reintroduzione dell'obbligo di mascherina all'aperto "ad oggi questa non è un'ipotesi sul tavolo del Ministero.

Confido che questo possa essere un Natale diverso da quello dello scorso anno. Molte scelte dipenderanno da quanti non vaccinati decideranno di vaccinarsi" ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai Radio Cusano Italia TV.

"L'obiettivo è quello di raggiungere il 90% dei vaccinati, a quel punto credo che si possa aprire una fase nuova e rivedere anche le misure restrittive, come l'utilizzo del green pass". Ha aggiunto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Via libera Aifa a richiamo per J&J a 6 mesi



La commissione Aifa ha dato il via libera al richiamo a 6 mesi dalla prima dose per i vaccinati con J&J.

E' questo quanto si apprende al termine della riunione. La seconda dose di vaccino verrà effettuata con un vaccino a mRna.

Sulla base dei dati scientifici disponibili, la protezione dalle forme gravi di Covid-19 e dall'ospedalizzazione rimarrebbe stabile con il vaccino J&J fino a sei mesi.

I dati siciliani

Sono 398 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 33.413 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 382.



L'incidenza scende al 1,9% ieri era al 2,9%. L'isola è al quinto posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 781 casi al secondo posto la Lombardia con 682 casi, al terzo posto la Campania con 626 casi e al quarto il Lazio con 456 casi.

Gli attuali positivi sono 7.401 con un decremento di 210 casi. I guariti sono 601 mentre si registrano altre 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.029.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, gli stessi di ieri in terapia intensiva sono 40 lo stesso numero rispetto a ieri .

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 46 casi, Catania 194, Messina 8, Siracusa 34, Ragusa 4, Trapani 38, Caltanissetta 29, Agrigento 28, Enna, 17.





La situazione in provincia di Trapani

Sono 416 attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Nel bollettino di oggi dell'Asp di Trapani non si registrano nuove vittime.

C'è un solo ricoverato in terapia intensiva, mentre 5 (uno in più) sono in semi-intensiva e 4 (uno in più) sono in regime ordinario.

Dall’inizio della pandemia hanno avuto il Covid e sono guarite 19.571 persone in provincia di Trapani, un dato aumentato di 38 unità rispetto all'ultimo bollettino. Il bilancio complessivo dei decessi è di 424, e come dicevamo nessuna nuova vittima del Covid nelle ultme 24 ore.

I positivi attuali sono 416, ieri erano 412.

Questa è l’attuale distribuzione in provincia dei positivi al virus (tra parentesi la rilevazione di ieri in ciascun comune): 74 a Marsala (66), 66 a Trapani (67), 47 ad Alcamo (52), 44 a Castelvetrano (32), 35 a Mazara del Vallo (34), 30 ad Erice (32), 28 a Paceco (23), 23 a Castellammare del Golfo (35), 14 a Valderice (12), 9 a Custonaci (9), 8 a Campobello di Mazara (11), 8 a Partanna (7), 7 a Petrosino (8), 5 a Calatafimi Segesta (5), 5 a Pantelleria (5), 5 a San Vito Lo Capo (5), 3 a Santa Ninfa (3), 3 a Buseto Palizzolo (3), 1 a Favignana (1), 1 a Gibellina (1), 0 a Salemi (1), 0 a Vita (0), 0 a Poggioreale (0), 0 a Salaparuta (0).



Il virus in Italia

Sono 5.188 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 2.834.

Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri 41).

Tornano su livelli record i test: 717.311 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

Ieri erano stati 238.354. Il tasso di positività è allo 0,7%, in calo rispetto all'1,2% di ieri.

Sono 381 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 31 (ieri 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.029, ovvero 37 in più rispetto a ieri.