Tre ricoverati su quattro in terapia intensiva sono no - vax. "Lockdown solo per loro"

L'Italia è nel pieno della quarta ondata e ieri ha superato i 10.00 contagi al giorno. Circa i ricoveri: quasi il 75% dei pazienti in terapia intensiva è no - vax. E questo non solo la dice lunga sull'efficacia dei vaccini, ma rinforza la tesi di chi dice che, se i contagi salgono ancora, bisogna pensare ad un lockdown solo per i no vax.

La rete degli ospedali sentinella per monitorare l’andamento della pandemia si allarga a cinque nuove strutture. Il secondo monitoraggio, con la rilevazione dei dati effettuata il 16 novembre, ha registrato 625 pazienti ricoverati nei reparti Covid di cui 86 (13,7% dei ricoverati) in Terapia intensiva. Il focus sui pazienti in Rianimazione ha preso in considerazione le condizioni cliniche dei degenti: dallo studio emerge come lo stato vaccinale e la comorbidità influiscano sullo stato di salute. Il 74% dei ricoverati non ha ricevuto alcuna dose di vaccino o non ha completato il ciclo vaccinale. Solo il 26% dei pazienti positivi ricoverati in Terapia intensiva ha completato il ciclo vaccinale.

DE LUCA. "Lockdown per i non vaccinati? Sarebbe il minimo, per quello che mi riguarda". E' quanto ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa degli atteggiamenti di irresponsabilità che abbiamo riconosciuto in queste settimane - ha aggiunto De Luca - l’irresponsabilità di chi finge per scambiare per libertà democratica quella che nei Paesi civili si chiama irresponsabilità. Mi auguro che tutti quanti, di fronte a questa quarta ondata, capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini appartiene a tutti. Mi pare evidente chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi si è vaccinato e ha dato prova di senso di responsabilità".

REGIONI. Non un lockdown ma restrizioni per chi non è vaccinato: il Green pass "rafforzato" è quello che le Regioni andranno a chiedere al governo nell'odierno summit. Il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini detta la linea: "Se la situazione dovesse peggiorare nelle prossime settimane dovremmo tenere in seria considerazione le istanze delle Regioni". Intanto mercoledì sera la Camera ha dato il via libero definitivo al decreto legge sul Green pass.

POLIZIA. La Polizia di Stato sta eseguendo 29 perquisizioni, su tutto il territorio nazionale, a carico di appartenenti a sodalizi No Vax - No Green Pass molto attivi su canali Telegram, nei cui confronti vengono ipotizzati reati che vanno, a seconda delle diverse singole posizioni, dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all'istigazione, all'interruzione di pubblico servizio e all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.