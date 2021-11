Covid. La quarta ondata arriva anche in Italia. Green pass più breve, ma niente lockdown ai no-vax

18/11/2021 06:00:00

La quarta ondata è arrivata anche in Italia. Si fa sentire meno degli altri paesi, ma il dato di ieri, oltre 10 mila nuovi casi in un giorno, fa suonare un piccolo campanello d’allarme sul fronte della lotta al Covid19.



In settimana il ministro della Salute Speranza porterà due provvedimenti in consiglio dei ministri. Uno prevede regole più stringenti per il Green Pass, che non avrà più validità di 12 mesi ma di 9 mesi. Al momento sembra in standby l'ipotesi di riservare il Green Pass soltanto a chi è guarito dal Covid e a chi è vaccinato, lasciando fuori i non quelli che vanno avanti a tamponi. Lontana anche l'ipotesi di un lockdown per i non vaccinati, sul modello austriaco. Si deciderà nelle prossime settimane anche l'ormai certa estensione dello stato di emergenza. Invece, altra misura al vaglio del Governo sarà quella che prevede l'obbligo della terza dose di vaccino per gli operatori sanitari.



Se la situazione epidemiologica peggiorerà, però, saranno presi ulteriori provvedienti. Sotto Natale, è possibile che per arrivare in Italia da alcuni Paesi, come quelli con un tasso di contagio molto alto e un tasso di vaccinati basso bisognerà osservare un periodo di quarantena.





Il Covid nelle scuole siciliane

L'incidenza degli alunni positivi in Sicilia risulta dello 0,15%, sostanzialmente stazionaria rispetto al dato delle settimane immediatamente precedenti e in diminuzione rispetto alla prima settimana di rilevazione (0,17%).

Lo dice l'ufficio scolastico regionale riferendosi alle percentuali di alunni positivi nella prima settimana di novembre sul 92% delle scuole siciliane da infanzia a secondo grado.

Su 632.867 alunni 951 sono risultati positivi. Su 69506 docenti solo 157 sono risultati positivi e su 18347 impiegati Ata solo 21 sono risultati positivi. Per il personale docente si riscontra una variazione dell'incidenza dei positivi rispetto alla settimana precedente, da 0,15% a 0,23%. Per il personale Ata si rileva un'incidenza pari allo 0,11%, pressoché invariata rispetto alle settimane precedenti e in miglioramento rispetto alla prima settimana di rilevazione (20-27 settembre 2021).

I dati siciliani

Sono 491 i nuovi positivi in Sicilia. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala per l'isola 407 guarigioni e sette decessi (di cui 5 tra ieri e oggi). I ricoverati in ospedale sono 394, di cui 43 in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 9.613, 77 In più rispetto alla rilevazione di martedì.

Resta Catania il territorio con più nuovi contagi. Ecco il dettaglio. Palermo: 86.028 casi complessivi (69 nuovi casi) Catania: 81.134 (139) Messina: 36.694 (93) Siracusa: 25.353 (49) Trapani: 20.568 (37). Ragusa: 20.156 (22) Caltanissetta: 18.415 (28) Agrigento: 18.122 (52). Enna: 9.656 (2).





Il Covid in provincia di Trapani

Aumentano gli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Sono 617 secondo quanto comunicato dall'ASP di Trapani, martedì erano 29 in meno. Si registra un nuovo decesso e il totale è ora 428. C'è una persona ricoverata in terapia intensiva, sono 9 in terapia semi intensiva e 12 in regime ordinario.

Questa è l’attuale distribuzione in provincia dei positivi al virus (tra parentesi la differenza con il dato di martedì).

Alcamo 88 (+6), Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 24, Campobello di Mazara 49, Castellammare del Golfo 23, Castelvetrano 66 (+6), Custonaci 7, Erice 47, Favignana 1, Gibellina 1, Marsala 93 (+1), Mazara del Vallo 28 (+7), Paceco 30, Pantelleria 4, Partanna 23, Petrosino 0, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 1, San Vito Lo Capo 6, Santa Ninfa 8, Trapani 98, Valderice 14, Vita 0.

Totale attuali positivi 617 (+29)

Totale deceduti 428 (+1)

Guariti 19809 (+8)

Ricoverati in Terapia intensiva 1 (-1)

Ricoverati in Semi Intensiva 9 (+1)

Ricoverati in Degenza ordinaria 12 (-1)

Tamponi molecolari 334

Tamponi rapidi 393





Il virus in Italia sfonda i 10 mila in un giorno

Sale, e non di poco, il contagio in Italia. Sono 10.172 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, martedì erano stati 7.698. Sono invece 72 le vittime in un giorno. martedì erano state 74.

Sono 537.765 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Martedì erano stati 684.710. Il tasso di positività è all'1,9%, in aumento rispetto all'1,1% registrato martedì. Sono invece 486 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 5 in più rispetto a martedì. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.060, ovvero 90 in più rispetto a martedì.