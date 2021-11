Covid, da domani in Sicilia la terza dose per gli over 40. Ecco cosa c'è da sapere

21/11/2021 15:00:00

Da domani lunedì 22 novembre inizieranno le somministrazioni della terza dose di vaccino per chi ha più di 40 anni (target 40-59 anni). Vediamo chi sono coloro a cui spetta questa dose booster.

Non tutti gli over 40 ne avranno diritto. Solo chi ha completato da sei mesi il ciclo primario di vaccinazione potrà ricevere la terza dose. Si potrà sottoporre al vaccino chi ha fatto la seconda dose a fine maggio.

Per fare la terza bisogna andare direttamente in uno dei punti vaccinali attivi oppure prenotarsi sulla piattaforma dedicata del sito regionale dedicato (https://www. siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov. it.

Si può prenotare anche telefonicamente chiamando il numero verde 800.00.99.66 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18. Per fissare l’appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare.

I vaccinati che hanno ricevuto l’unica dose Janssen, se sono già trascorsi sei mesi dalla somministrazione, indipendentemente dalla fascia di età possono recarsi in un punto vaccinale e ricevere la dose “booster” dei vaccini Pfizer o Moderna.

Riguardo alla possibilità di fare un test sierologico prima della terza dose, cosi Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano: “Non si può dire che fare il test sia sbagliato, ma non serve e non è collegato con l’efficacia della terza dose. Indipendentemente dal livello di anticorpi, il booster va a incrementare notevolmente la risposta immunitaria: sia quella degli anticorpi, sia quella cellulare. Dà una protezione efficace ed è da fare indipendentemente dal livello di anticorpi”.