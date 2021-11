Covid, anche in Sicilia al via la terza dose per gli over 40. Isola al settimo posto per contagi

22/11/2021 06:00:00

Anche in Sicilia da oggi il via alla somministrazione della terza dose del vaccino anti covid per gli over 40 che abbiano già fatto il primo ciclo vaccinale nei sei mesi precedenti. Ancora oltre cinquecento i nuovi positivi nell'Isola ieri anche se con una lieve diminuzione dell'incidenza. Il governo Draghi sta lavorando alle modifiche del green pass e al "super green pass".

I dati nell'Isola - Sono 567 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia a fronte di 22.766 tamponi processati nell'isola. In diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 648 i nuovi positivi. L’incidenza scende al 2,5% ieri era al 2,6%. L’isola si conferma al settimo posto per contagi, al primo c’è sempre la Lombardia con 1.431 casi, al secondo il Veneto con 1.261 casi, al terzo il Lazio con 1.216 casi, al quarto l’Emilia Romagna con 998 casi, al quinto la Campania con 798 casi e al sesto il Friuli Venezia Giulia con 642 casi. Gli attuali positivi sono 10.382 con un aumento di 290 casi. I guariti sono 268 mentre si registrano 9 vittime, sei di loro sono precedenti a ieri e divisi tra i giorni scorsi. Il totale dei decessi è ora di 7.146. Sono 379 le persone ricoverate nei reparti ordinari covid, 7 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 40, quattro in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 13 casi, Catania 195, Messina 206, Siracusa 55, Ragusa 22, Trapani 39, Caltanissetta 27, Agrigento 8, Enna, 2.

Al via la terza dose per la fascia tra 40 e 59 anni - Da oggi anche in Sicilia inizieranno le somministrazioni della terza dose di vaccino per chi ha più di 40 anni. Vediamo chi sono coloro a cui spetta questa dose booster. Non tutti gli over 40 ne avranno diritto. Solo chi ha completato da sei mesi il ciclo primario di vaccinazione potrà ricevere la terza dose. Si potrà sottoporre al vaccino chi ha fatto la seconda dose a fine maggio. Per fare la terza bisogna andare direttamente in uno dei punti vaccinali attivi oppure prenotarsi sulla piattaforma dedicata del sito regionale dedicato (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Si può prenotare anche telefonicamente chiamando il numero verde 800.00.99.66 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18. Per fissare l’appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare. I vaccinati che hanno ricevuto l’unica dose Janssen, se sono già trascorsi sei mesi dalla somministrazione, indipendentemente dalla fascia di età possono recarsi in un punto vaccinale e ricevere la dose “booster” dei vaccini Pfizer o Moderna.

«Super green pass», ecco che cosa cambierà - Il test antigenico o molecolare servirà per entrate ufficio, salire in treno e aereo (ma forse avrà una validità ridotta). Allo studio nuove limitazioni per il trasporto pubblico locale. Il certificato verde durerà solo 9 mesi. Il tampone antigenico o molecolare potrà essere utilizzato per lavorare e viaggiare. Per tutte le altre attività bisognerà avere il «super» green pass che sarà rilasciato solo a chi è vaccinato. Stando alle anticipazioni dei ministri e degli scienziati è questa la novità principale del decreto che il governo approverà nei prossimi giorni per «premiare chi ha scelto di vaccinarsi» e far pagare ai no vax il prezzo più alto, in termini di restrizioni delle libertà. In queste ore si stanno mettendo a punto i dettagli del provvedimento e la lista dei luoghi che saranno vietati a chi non è immunizzato.

Validità del green pass - Chi non si sottopone alla terza dose di vaccino o al richiamo perderà il green pass dopo 9 mesi dall’ultima inoculazione.

Tampone per lavorare - Per lavorare basterà avere il tampone. Il governo sta valutando la riduzione della validità. Il test antigenico potrebbe vale per 24 ore (ora vale 48 ore) e il test molecolare 48 ore (ora vale 72 ore).

Tampone per viaggiare - Per i treni alta velocità e per gli aerei dovrebbe restare tutto com’è, quindi basterà avere il tampone negativo.

Metro e bus - Il governo sta valutando se rendere obbligatorio il green pass per metropolitane e autobus. Ma tra i ministri e i tecnici ci sono molti dubbi: il problema più difficile da risolvere è quello dei controlli.

La lista delle attività - Il green pass servirà per bar e ristoranti, palestre, piscine, teatri, cinema, stadi, discoteche, musei, mostre, sale giochi.

Obbligo vaccinale - Sarà confermato e normato l’obbligo di sottoporsi alla terza dose di vaccino per il personale sanitario e per i lavoratori che accedono nelle Rsa. A Palazzo Chigi si valuta anche il tema dell’obbligo vaccinale per tutti gli italiani. É l’opzione estrema, ma non si può escludere che il governo decida di andare in questa direzione nel caso di un ulteriore peggioramento dei dati.

I colori - Il green pass per i vaccinati dovrebbe essere applicato in tutte le fasce di colore, quindi comprese le zone bianche. Ma nel governo c’è anche chi spinge per imporlo solo nelle regioni in cui scattano le fasce di rischio gialle, arancioni o rosse.

I dati italiani - E il bollettino quotidiano del ministero della Salute annuncia che sono 9.709 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 11.555. Sono invece 46 le vittime in un giorno. Ieri erano state 49. Sono 487.109 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 574.812. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a ieri. Sono invece 520 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.345, ovvero 95 in più rispetto a ieri.