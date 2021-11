Super green pass e misure anti-Covid, ecco cosa cambia. Il punto contagi e ricoveri

24/11/2021 06:00:00

Si dovrebbe tenere oggi la cabina di regia sulle nuove misure anti-Covid allo studio del governo in vista del Consiglio dei ministri.



Sul tavolo, tra le altre cose, l'obbligo di terza dose per i sanitari e la riduzione della validità del green pass.

Se ci saranno nuove restrizioni dovranno essere "solo per i non vaccinati. Potranno fare solo casa lavoro, non potranno andare al ristorante e al teatro", ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Statevene a casa tranquillamente a guardare la televisione", ha detto spiegando che potranno andare solo al lavoro, naturalmente con il Green pass avendo fatto il tampone. Brunetta si è inoltre augurato che crescano le inoculazioni delle terze dosi di vaccino.

Secondo le ultime anticipazioni, in sostanza, soltanto chi è vaccinato potrà andare nei bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri, musei. Tutte le attività ricreative saranno off limits per chi non è immunizzato. Si potrà andare al lavoro con il tampone. Anche treni ad alta velocità e aerei saranno accessibili a chi non è vaccinato purché abbia un tampone negativo.

Non c’è certezza, ancora, sulla data di entrata in vigore del decreto. Molto probabilmente dal primo di dicembre, in ogni caso non si andrà oltre la prima settimana di dicembre. Restano alcuni nodi aperti. Ad esempio se i divieti per i no pass dovranno scattare in zona bianca o gialla.

La linea rigorista del governo e alcuni presidenti di Regione spingono perché i divieti scattino già in zona bianca. L’alternativa è quella di farli scattare dalla zona gialla.

Poi c’è la questione tamponi. Il tempo di validità dovrebbe accorciarsi, con il molecolare passerebbe da 72 ore a 48 ore, l’antigenico da 48 ore a 24 ore.



Si valuta anche se imporre l’obbligo vaccinale a personale scolastico, forze dell’ordine e dipendenti che lavorano allo sportello della pubblica amministrazione.

Sulle misure irrompe anche l’ipotesi di introdurre nuovamente l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca.

L’ipotesi di green pass o tampone negativo per salire sui mezzi pubblici urbani, autobus, tram e metro, si scontra invece con la difficoltà di attuare i controlli.





I numeri siciliani

Sono 505 i nuovi casi di Covid19 registrati In Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 34.683 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 514.



Il tasso di positività scende all'1,5% ieri era al 3,7%.

L'isola è al settimo posto per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 10.903 con un aumento di 125 casi. I guariti sono 364 mentre le vittime sono 16 e portano il totale dei decessi a 7.162.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 382 ricoverati, undici in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 42, uno in più.

Questi i dati del contagio per provincia: Palermo 43 casi, Catania 164, Messina 40, Siracusa 83, Ragusa 17, Trapani 45, Caltanissetta 40, Agrigento 60, Enna, 13.





I dati in provincia di Trapani

Grazie ai tanti guariti, per il solito conguaglio post-fine settimana, diminuisce il numero delle persone positive al Covid19 in provincia di Trapani. Sono 743, 12 in meno rispetto a ieri. Ma in un giorno sono stati registrati dall'Asp di Trapani 61 guariti.



Questa è l’attuale distribuzione in provincia dei positivi al virus (tra parentesi la differenza con il dato di lunedì).

Alcamo 81(-19), Buseto Palizzolo 1, Calatafimi Segesta 35, Campobello di Mazara 55 (+6), Castellammare del Golfo 30, Castelvetrano 62(-9), Custonaci 4, Erice 63 (-2), Favignana 1, Gibellina 2, Marsala 124 (-1), Mazara del Vallo 44 (+3), Paceco 32, Pantelleria 4, Partanna 27, Petrosino 1, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 0, San Vito Lo Capo 3, Santa Ninfa 9, Trapani 148(+11), Valderice 17, Vita 0.

Totale attuali positivi 743 (-12)

Totale deceduti 429 (/)

Guariti 19927 (+61)

Ricoverati in Terapia intensiva 2 (+1)

Ricoverati in Semi Intensiva 10 (+1)

Ricoverati in Degenza ordinaria 12 (-2)

Tamponi molecolari 354

Tamponi rapidi 261







Il virus in Italia

Sono 10.047 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.404.

Sono invece 83 le vittime in un giorno, anche se nel conto sono comprese 14 vittime comunicate dalla Sicilia che si riferiscono ai giorni scorsi.



Ieri erano state 70. Sono 689.280 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 267.570. Il tasso di positività è all'1,4%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Sono invece 560 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.597, ovvero 90 in più rispetto a ieri.