La Sicilia ha la più alta percentuale di cittadini non vaccinati

25/11/2021 12:35:00

Quasi uno su cinque. Sono i siciliani che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino.

I siciliani sono sempre i più no vax d’Italia: ancora 860.737 i non vaccinati, riferisce il Giornale di Sicilia, che fa notare come di questo passo l’immunità dell’80 per cento della popolazione è rimandata a fine gennaio mentre l’obiettivo nel resto del Paese è già stato raggiunto l’11 ottobre.



La Sicilia è maglia nera tra le regioni con il 19,4 per cento di cittadini senza nessuna dose, seguita dalla Calabria ferma al 18,3 per cento e distante dalla media nazionale del 13 per cento.