Forse alla fine la Processione dei Misteri nel 2022 si fa ...

26/11/2021 14:09:00

Forse alla fine la Processione dei Misteri nel 2022 (il 15 Aprile) si farà. Ieri era circolata la notizia della decisione dei Vescovi di annullare tutte le processioni in Sicilia, dato il perdurare dell'emergenza sanitaria. Una nota della Curia di Trapani chiarisce però che l'annullamento vale per tutte gli eventi da qua a fine anno, non cerrto per l'anno nuovo.

Quindi se in primavera l'Italia sarà fuori dall'emergenza (possibile solo che tutti facciamo il vaccino) la Processione, una delle più apprezzate e conosciute in Sicilia, si farà.

“Criteri di riferimento restano il buon senso e l'andamento della situazione epidemiologica che dunque dovrà essere vagliata nei prossimi mesi e per la quale non è possibile fare previsioni certe. La nota dei vescovi parla del perdurare dell'emergenza sanitaria che fino ad ora è stata fissata al 31 dicembre 2021”, chiarisce il vicario generale don Alberto Genovese che è anche rettore della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio sede dei “Misteri” di Trapani che puntualizza: “Nei mesi a venire sentiremo cosa deciderà il Governo e di conseguenza anche i nostri vescovi; non è argomento da trattare adesso. La pandemia ci ha insegnato che le situazioni possono cambiare da un momento all'altro. Nel momento attuale con certezza possiamo dire che non si terranno le processioni del periodo di Avvento, come per esempio quella dell’Immacolata, mentre preghiamo perché possiamo vivere la prossima Quaresima e la Pasqua nel miglior modo possibile, in sinergia con le indicazioni che riceveremo dalle autorità sanitarie”

...