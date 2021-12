Droga a Marsala, il video del sequestro a Sparla. A casa un giaguaro d'oro ...

04/12/2021 16:45:00

Un arredamento da fare invidia ai Casamonica. E' quello che si vede nel video del sequestro operato dalla polizia a Marsala nei confronti di Vincenzo Sparla, 38 anni.

A lui, noto alle forze dell'ordine sono stati sequestrati beni per mezzo milione di euro. Oltre alla pescheria e ad una pizzeria, c'è anche una villa a due piani e una dependance, con statue in oro e arredamento leggermente kitch...

ll provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Trapani. Misura di prevenzione personale per il fratello Alessio.

Degli Sparla ci siamo occupati in passato su Tp24. In una indagine di due anni fa si scoprì che i fratelli Sparla avevano preso in affitto un’abitazione in piazza Carmine, nel centro storico di Marsala, per adibirla a “centrale di spaccio”.

E nel prosieguo dell’inchiesta si è scoperto che erano “tra i principali approvvigionatori di cocaina sulla piazza di Marsala”.

Inoltre, attraverso una rete di fiancheggiatori e di pusher, gli Sparla avrebbero rifornito di droga anche l’isola di Favignana