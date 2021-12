06/12/2021 07:02:00

Nuova vittima del Covid a Castelvetrano. E' Rosa Lipari, sorella del Sindaco di Castelvetrano Vito, ucciso dalla mafia il 13 Agosto del 1980.

A darne notizia il nipote Francesco. Rosa Lipari era nata nel 1929.

"Oggi è andata via Rosa Lipari, ci è stata crudelmente strappata dal COVID, Lei abituata a spendere tutta se stessa per gli altri, ha lasciato questa terra,, da sola, senza il conforto dei propri cari e dei suoi amatissimi nipoti - scrive Lipari - Ciao zia, adesso sei col tuo amato fratello che hai cresciuto come una seconda mamma, finalmente siete di nuovo insieme, questa volta nessuna violenza potrà separarvi. Ti abbiamo sempre voluto un bene totalizzante".