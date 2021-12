  Crescono i contagi, non i ricoveri in Sicilia. L’appello a Trapani: “Locali e negozi, fate rispettare le regole”

06/12/2021 06:00:00

Da oggi entra in vigore il Super Green Pass. Anche in zona bianca, fino al 15 gennaio, alcune attività saranno vietate a chi non è immunizzato contro il Covid (cioè i non vaccinati o le persone che non hanno avuto e sono guarite dal Covid).



In sintesi (in un altro articolo su Tp24 l’approfondimento) il Super Green Pass per vaccinati e guariti consentirà di andare al ristorante, sedersi al bar, assistere a spettacoli, andare al cinema o al teatro, assistere ad un evento sportivo. Limitazioni invece per chi non è vaccinato, che però dovrà possedere in ogni caso il Green Pass “base” anche per andare sui mezzi pubblici.

Record di terze dosi in Sicilia

E’ sempre tra le regioni meno immunizzate d’Italia, manca ancora tanto, poi, per coprire con la dose “booster” chi è già immunizzato, ma negli ultimi giorni record di terze dosi in Sicilia. Sono 400 mila i siciliani che hanno avuto somministrato il “booster”, su una platea di 3,4 milioni di persone che hanno già ricevuto la doppia dose. Soltanto venerdì sull’Isola sono state somministrate 28 mila terze dosi. Vanno bene gli over 80, su 277 mila hanno fatto la dose addizionale 100 mila. I più giovani invece sono indietro, naturalmente, visto che la campagna vaccinale per il target 12-19 è partita dopo: solo 1.100 le terze dosi inoculate su 256 mila vaccinati. Per effetto del Super Green Pass sono aumentate anche le prime dosi, 3500 circa venerdì. Tutto ciò mentre in Sicilia sono ancora 830 mila lepersone senza neanche la prima dose.

Le raccomandazioni per ristoranti e negozi in provincia di Trapani

Confcommercio e Confesercenti invitano tutte le attività imprenditoriali della provincia di Trapani al rispetto delle nuove misure di contenimento del covid-19 che entrano in vigore dal 06/12/2021.

Così come da circolare ai prefetti, a firma del capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, particolare attenzione verrà rivolta per tutti quei settori in cui sono più elevati i rischi di diffusione del covid-19, quali:

RISTORAZIONE - ''Nel settore degli esercizi pubblici e della ristorazione, di sicuro rilievo è da considerare l'attività di controllo della Polizia municipale. Allo scopo di evitare sovrapposizioni con l'attività delle altre forze di polizia, in particolare della Guardia di Finanza, e rendere più efficace ed efficiente l'azione di controllo, si sottolinea l'esigenza che i rispettivi servizi in tale ambito siano oggetto di un'attenta pianificazione''. LUOGHI DI SHOPPING E MOVIDA - ''Risulta evidente come l'esigenza di potenziare le attività di verifica, di cui occorre tenere presente l'ampio spettro, riguardante sia i diversi ambiti di applicazione del Green Pass sia l'insieme delle altre misure di contenimento epidemiologico, si ponga soprattutto in concomitanza dei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente più elevato. L'intensificazione dei servizi andrà dunque particolarmente curata nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida''.

Gli uffici provinciali e periferici di Confesercenti e Confcommercio sono disponibili per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti necessari al rispetto di quanto indicato.

I dati Siciliani

Sono 870 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 25.285 tamponi processati in Sicilia. Sabato i nuovi positivi erano 549. Il tasso di positività sale al 3,4%, sabato era 2,1% .

L'isola è, al settimo posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 2.628 casi, al secondo posto il Veneto con 2.219 casi, al terzo l'Emilia Romagna con 1.707 casi, al quarto il Lazio con 1.549 casi, al quinto la Campania con 1.325 casi, al sesto il Piemonte con 906 casi.

Gli attuali positivi sono 13.317 con un aumento di 472 casi. I guariti sono 392 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.234.

Sul fronte ospedaliero sono 347 i ricoverati, con 2 casi in più rispetto a sabato; in terapia intensiva sono 43 due casi in meno rispetto a sabato.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 163 casi, Catania 258, Messina 134, Siracusa 91, Ragusa 21, Trapani 71, Caltanissetta 87, Agrigento 32, Enna, 13.

La situazione in Italia

15.021 casi e 43 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Sabato i nuovi casi accertati erano 16.632 e 75 i decessi.

Continua ad aumentare il tasso di positività nel nostro paese, passando dal 2,6% di sabato al 2,9% di domenica. Sono 525.108 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 636.592. Sono invece 736 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in più rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.597, ovvero 169 in più.