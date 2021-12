Pallamano serie B: La Th Alcamo recupera il match contro l'Hb Messina

07/12/2021 13:33:00

Nel giorno dell' immacolata si recupera Hb Messina - Th Alcamo, match rinviato il 30 Ottobre scorso per il forte maltempo che ha interessato tutta l'isola.





Th Alcamo che arriva a questa partita dopo ben dieci giorni di pausa forzata causa il turno di riposo imposto dal calendario. Ultimo impegno della Th Alcamo il Derby vinto facilmente in Trasferta contro la Leali Marsala, la stessa formazione lilibetana è stata piegata dal Messina domenica scorsa 31-23. Th Alcamo arriva a questo match con qualche problema logistico, causato dalla chiusura del nuovo Palaverga concesso dal comune per l'organizzazione di una fiera che ha costretto la squadra Alcamese a ripiegare sulla vicina tenso struttura che non è più dotata di porte e segnatura del fondo campo per la Pallamano. Cosi nella serata di Lunedì la Th Alcamo si è spostata ad Erice al Pala Cardella, per un allenamento sul 40x20, per preparare la sfida con il Messina. Th Alcamo ringrazia ufficialmente la dirigenza dell'handball Erice per l'ospitalità ricevuta che ha dato la possibilità alla squadra di Benedetto Randes di potersi allenare vista l'indisponibilita del Nuovo Palaverga. Questa volta in casa Th Alcamo parla uno dei senatori, Il Terzino destro Nicola Lipari, ( nella foto di spalle in Difesa). " Purtroppo stiamo arrivando nel momento più importante di questa prima parte della stagione in non perfette condizioni, ancora una volta il comune di Alcamo ci ha lasciato senza impianto per allenarci, non capiamo come nella nostra città non si possa trovare uno spazio per ospitare una fiera, i più penalizzati siamo stati noi, in testa alla classifica in lotta per tornare in A2, dieci giorni senza campo, dovendo preparare una partita come quella di Messina e poi Sabato in casa con il Giovinetto, veramente non ci voleva tutto questo perché ci ha spezzato il nostro lavoro di questi ultimi mesi ", ha concluso Lipari. Hb Messina - Th Alcamo si gioca mercoledì 8 Dicembre alle ore 18:00, la partita verrà trasmessa in diretta Tv da Tele Tris Canale 172 per tutta la Sicilia e sulla Pagina Facebook della Figh Sicilia.