07/12/2021 14:06:00

Si svolge oggi, alle 18, a Trapani l'assemblea provinciale di Articolo Uno.

“Il Cambiamento possibile per la Sicilia” è il titolo dell'assemblea in cui si affronterà il tema di “ricostruire la sinistra del lavoro per una società più giusta ed ecosostenibile” e si discuterà anche delle prospettive per le elezioni amministrative in provincia di Trapani e delle elezioni regionali. Introdurrà i lavori il segretario provinciale Antonio Gandolfo, mentre le conclusioni sono affidate al segretario regionale di Articolo Uno Pippo Zappulla.