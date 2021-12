08/12/2021 20:05:00

Sono 618 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 23.329 i tamponi processati e il tasso di positività scende al 2,6% (ieri era al 3%). Dai numeri diffusi dal ministero della Salute emerge inoltre che i guariti sono 709, mentre gli attuali positivi sull'Isola sono 14.009 (-101). I decessi sono dieci: dalla Regione precisano che cinque si riferiscono a ieri, tre al sei dicembre e due al 2 dicembre. Il totale delle vittime sale a 7.191.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 320: sette in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 46 pazienti (esattamente come ieri), con due nuovi ingressi. Sono 13.643 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 93 casi, Catania 228, Messina 23, Siracusa 49, Ragusa 13, Trapani 72, Caltanissetta 62, Agrigento 57, Enna 21.