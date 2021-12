09/12/2021 10:05:00

Dopo il crollo, avvenuto ieri, del costone della strada di San Cusumano, questa mattina vertice tra i tecnici della Protezione Civile di Erice e quelli del Libero Consorzio Comunale per individuare gli interventi da adottare per la messa in sicurezza dell'arteria che tuttavia rimane aperta al transito delle auto. Lavori che dovranno essere eseguiti dal Demanio marittimo.

In questa direzione il Comune ha già inviato una nota alla Protezione civile per un intervento emergenziale per un importo di 100 mila euro. “Sono stati fatti -rileva il vice sindaco Gianni Mauro - già dei sopralluoghi con la Provincia giorni fa per effettuare delle verifiche. Oggi verrà eseguito un ulteriore sopralluogo per determinare le azioni da intraprendere”. Lo smottamento è da imputare alle abbondanti piogge di questi giorni che hanno indebolito il costone che si affaccia sul mare. Il cedimento è avvenuto nel tratto iniziale della strada provinciale che da Trapani conduce a San Vito Lo Capo.