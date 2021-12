Sala delle Lapidi e le... cose dell'altro mondo

09/12/2021 14:00:00

Su un altro pianeta.

Nell'ultimo consiglio comunale di Marsala, dopo una querelle iniziale tra L. Orlando e P. Ferrantelli sul provvedimento da discutere e sulla quale la presidente pro tempore, così definita da Marino come se Sturiano a lui non glielo ha mai detto lo fosse per sempre, o perché essendo in clima natalizio e in ragione dei suoi plurincarichi uno Sturiano è per sempre, la Milazzo, tenta di dirimere appellandosi al buonsenso dei due.

Gli animi si scaldano e giustamente Orlando fa notare che l'assessore competente per il suo atto - Gandolfo - è presente in aula, mentre quello di Ferrantelli no. Alla fine si discuterà prima quello di Orlando e successivamente quello del "decano" dell'aula.

Avere assistito al nulla, e non ci si riferisce ai due atti, è da fuori dal sistema solare.

La seduta raggiunge vette sconosciute alla compagine della stella madre, allorquando Marino propone come soluzione all'annoso guaio della mancanza di risorse economiche, nella fattispecie per la riparazione della piscina comunale, appellandosi al sindaco (assente) e al segretario comunale per una richiesta al Mef, d'inserire l'ente comune nella lista a cui si può destinare il 2×1000. Motiva: "non tanto per la piscina, ma per quello che necessita il territorio". Poi chiede l'indirizzo o la comunicazione ai consulenti e patronati per fare capire l'importanza di concedere all'ente comune le somme di quella parte dell'IRPEF. Racconta la sua esperienza: l'accesso a un santuario grazie all'istituzione di un'associazione. A norma di legge possono fare istanza per ricevere il sostegno i partiti politici e le associazioni culturali, appunto. Ad oggi non risulta che l'ente comune sia tra i soggetti previsti.

Poi... l'esilarante: l'assessore Gandolfo loda la proposta di Marino e vuole pubblicizzarla alla cittadinanza e, udite udite, pensa di fare una sorta di referendum o sondaggio in modo che siano i cittadini a stabilire l'opera pubblica a cui andranno le somme.

Altro è l'Artbonus che Di Pietra e Orlando hanno riferito agli uffici e che a detta degli stessi, gli uffici, l'amministrazione passata non ci ha creduto abbastanza. Suggerimento ottimo, soprattutto realizzabile sperando nella filantropia dei marsalesi e non solo loro.

Ahimè capita abbastanza che Sala delle Lapidi sia su un altro pianeta.



Vittorio Alfieri