Massoneria e strani elenchi a Castelvetrano. Una precisazione dell'avvocato Cardinale

09/12/2021 07:30:00

Un paio di settimane fa avevamo pubblicato un articolo dal titolo “Matteo Messina Denaro, la massoneria e quella strana associazione…”, in cui scrivevamo di un elenco ritrovato dai carabinieri di Trapani nella segreteria politica di Lo Sciuto, il giorno del blitz Artemisia nel 2019.

Un elenco di nomi di un’associazione culturale chiamata “Malophoros”, fatto di 30 persone.

Ci ha scritto l’avvocato Celestino Cardinale, chiedendoci di pubblicare una nota nell’interesse del suo assistito Mario Lipari, componente dell’Ufficio UNEP del Tribunale di Marsala, che riportiamo di seguito.

Senza entrare nel merito in ordine alla qualità ed alle finalità dell’associazione culturale Malophoros, indicata nella detta Vs. pubblicazione (nonché nel pubblicizzato recente libro a firma del giornalista sig. Marco Bova), di cui sarebbe stata rinvenuta traccia in un’annotazione su un foglio acquisito presso la segreteria dell’on.le Giovanni Lo Sciuto, contenente, fra gli altri, a vostro dire, il nominativo “Mario Lipari”, al fine di evitare l’equivoco che il detto nominativo iscritto possa essere ricondotto alla persona del suddetto mio assistito, Vi comunico che quest’ultimo non ha mai fatto parte della suddetta associazione Malophoros, né di alcun altra associazione riconducibile direttamente od indirettamente al predetto dr. Giovanni Lo Sciuto, al quale non è stata mai manifestata alcuna volontà di partecipazione associativa da parte del sig. Mario Lipari.