10/12/2021 14:32:00

Non c'è stata e non ci sarà a breve termine l'inaugurazione del porto di Castellammare del Golfo, come riportato in merito alla prevista inaugurazione dell'infrastruttura pubblica il nove dicembre.

Ieri su Tp24 avevamo scritto dell'inaugurazione, e delle critiche, pubblicando anche una locandina che adesso fonti della Regione definiscono una "bozza".

Nei prossimi giorni è, invece, previsto al porto di Castellammare un sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, ma non si tratta, dunque, dell'inaugurazione ufficiale dell’opera non ancora ultimata.