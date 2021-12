Chi dopo Pantaleo? Il valzer per la Procura di Marsala

10/12/2021 06:00:00

Dal pensionamento di Vincenzo Pantaleo, Marsala è senza un procuratore capo. E' retta da Roberto Piscitello, al momento, e si attende a breve la nomina del successore di Pantaleo. Proprio Piscitello, che sembrava quello più indicato per guidare la Procura, ha rinunciato alla candidatura. E il valzer, pertanto, si è aperto. Deciderà il Consiglio Superiore della Magistratura, scegliendo, come sempre, nel gran gioco delle correnti che anima l'amministrazione della giustizia in Italia. Tant'è che i beni informati dicono che per capire chi sarà il prossimo procuratore capo di Marsala, poltrona che fu occupata anche da Paolo Borsellino e Cesare Terranova, bisogna guardare non solo a Palermo, ma anche a Roma.

Anche Roma, infatti, attende un nuovo procuratore. E l'indiziato numero uno è Francesco Lo Voi. Lo Voi è attualmente a capo della Procura di Palermo. Qualche giorno fa la Commissione per gli incarichi direttivi del Csm ha proprio proposto il nome di Lo Voi, preferendolo all’attuale procuratore della Capitale, Michele Prestipino. La nomina di Lo Voi è stata proposta dal laico di Forza Italia Alessio Lanzi e sostenuta dal presidente della Commissione Antonio D’Amato (Magistratura Indipendente) e dai togati Alessia Dal Moro (Area),e Ciambellini (Unicost).

Con Lo Voi a Roma, si apre la grande corsa per Palermo. Ed è probabile che molti magistrati guardino a Palermo, e per questo hanno preferito passare il turno a Marsala. Ma non solo, perchè da Palermo se ne va anche Salvatore De Luca, che coordina la sezione di Palermo della Direzione Distrettuale Antimafia. E' stato indicato all'unanimità come nuovo procuratore di Caltanissetta.

A complicare il valzer, anche il fatto che è scaduto il termine per presentare domanda per diventare procuratore nazionale antimafia. De Raho, infatti, farà 70 anni a Febbraio, e andrà in pensione. Lo Voi è in pole anche per questo incarico. Ma hanno presentato domanda anche Nicola Gratteri, attualmente procuratore a Catanzaro, l'ex procuratore di Trapani Marcello Viola, che oggi è procuratore generale a Firenze, Carmelo Zuccaro, che è procuratore a Catania, e Maurizio De Lucia, procuratore di Messina (che potrebbere tornare a Palermo). Ci sono anche De Castris, procuratore a Lecce, Melillo, procuratore a Napoli, e Giovanni Russo, aggiunto della Dna.

Marcello Viola, è dato tra i favoriti anche per un'altra poltrona importante, la Procura di Milano.

In questo contesto, nel gioco delle correnti, si inserisce la casella di Marsala. I favoriti sono Gaetano Paci, che è attualmente procuratore aggiunto a Reggio Calabria, Roberta Buzzolani, procuratrice di Sciacca, e Fernardo Asaro, procuratore a Gela. Oltre a Massimo Palmeri, procuratore ad Enna. Il desiderio di Palmeri di riavvicinarsi alla provincia è noto. Aveva anche presentato domanda per diventare procuratore a Trapani, ma è stato escluso e gli hanno preferito Gabriele Paci, che da fine Agosto ha preso l'incarico, dopo aver portato avanti il processo a Caltanissetta che vedeva Matteo Messina Denaro imputato quale mandante delle stragi di mafia del '92 (per quelle del '93, Messina Denaro era stato già condannato).