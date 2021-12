A febbraio lo screening del colon-retto a Pantelleria e Favignana

10/12/2021 19:00:00

A Pantelleria e Favignana si terranno a febbraio le giornate di screening del colon-retto organizzate dall'Asp di Trapani.

E' la stessa azienda a comunicarlo rispondendo ad una richiesta di Giuseppe La Francesca, responsabile isole minori del Pd della provincia di Trapani.

“Il tempo di riavvio dello screening del colon-retto nell’isola di Pantelleria, ed in generale nelle Isole minori, è determinato solo da un problema di natura organizzativa e precauzionale” scrive l'Asp.

“A Pantelleria lo screening del colon retto era stato già effettuato nel marzo 2018 e, secondo i tempi previsti, sarebbe stato da ripetere nel marzo 2020; per i noti motivi legati alla pandemia da Covid-19 ciò non è potuto accadere.

Nel frattempo, nel 2019, è intervenuto un Decreto Regionale che ha uniformato le modalità di svolgimento di questo screening in tutta la Regione, modificandole in parte anche nell’ASP Trapani: la consegna del materiale necessario per l’effettuazione dell’esame (il kit contenente la provetta per il SOF test) e la successiva riconsegna del campione da esaminare dovranno avvenire nelle farmacie della Provincia.



Pertanto, dovendo riavviare la macchina organizzativa con queste nuove modalità, è stato ritenuto opportuno testare il sistema in condizioni di base, per rilevare eventuali condizioni di criticità, non inserendo, quindi, fin da subito anche le Isole, visto che il necessario passaggio per nave o aereo avrebbe richiesto un’ulteriore attenzione e modalità di svolgimento peculiari.

Ciò non di meno, per il territorio di Pantelleria, così come per il territorio del comune di Favignana, è prevista ripresa del servizio di screening a febbraio 2022 con la necessaria formazione delle farmacie che vorranno aderire al programma, già nel mese di gennaio”, conclude l'Asp.

“Prendiamo atto della cortese nota di riscontro del Centro Gestionale Screening, che di fatto accoglie la nostra richiesta di prevedere anche nell’Isola di Pantelleria e nelle Isole Egadi delle giornate appositamente dedicate allo screening gratuito del colon retto, che verranno eseguite nel mese di febbraio 2022”. E’ questo quanto dichiara Giuseppe La Francesca Responsabile Isole Minori del Partito Democratico della provincia di Trapani, ribadendo l’importanza di una corretta campagna preventiva, che permette l’individuazione di gravi patologie che se diagnosticate per tempo possono trovare risoluzione.