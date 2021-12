Le ricette veloci di Maria: pupazzi di neve con i marshmallow

11/12/2021 10:15:00

Pupazzi di neve con i marshmallow, idee veloci per il menù di Natale.

Se state cercando idee veloci e facili da realizzare con pochi ingredienti per il menù di Natale o per il menù delle feste vi consiglio di provare questa ricetta facile e veloce con soli due ingredienti che piacerà ai grandi e ai piccini.

Questa idea è perfetta anche per quando non si ha tempo e si vuole preparare un antipasto last minute o un dolce last minute.

Se provate questi pupazzi di neve fatti con i marshmallow vi consiglio di provarli insieme alla cioccolata calda, posizionare sulla tassa questo pupazzo di neve che si scioglierà e renderà il tutto davvero più gustoso.

Gli ingredienti che vi servono sono:

Salatini

Marshmallow

Nutella

Zuccherini

La preparazione è molto semplice:

Basta semplicemente inserire i salatini al marshmallow formando dei pupazzi di neve, utilizzare la Nutella per fare gli occhi, il naso, la bocca e i bottoni e poi decorare con gli zuccherini.



Maria Cucina