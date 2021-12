Mazara, al via le domande per la realizzazione e gestione delle colonnine di ricarica

11/12/2021 22:15:00

Pubblicati nella sezione “Avvisi Suap” del portale istituzionale del Comune di Mazara l’avviso ed il disciplinare per la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica. Dopo la deliberazione di Giunta dello scorso mese ed il via libera del Consiglio comunale l’avviso ed il disciplinare sono stati pubblicati per consentire agli operatori interessati l’inoltro delle domande che verranno esaminate in ordine di arrivo al protocollo. Non è infatti prevista alcuna scadenza.

Le domande vanno inviate esclusivamente via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Sono 14 le colonnine di ricarica elettrica previste: 1) lungomare San Vito; 2) Area parcheggio Istituto Tecnico Industriale (Statua Padre Pio); 3) via Emanuele Sansone (area case popolari); 4)lungomare Fata Morgana; 5) piazza A. De Gasperi; 6) lungomare Hopps; 7)via Bessarione; 8) via Marsala; 9) via Emanuele Sansone; 10) via Castelvetrano (Zona ASP); 11) via Castelvetrano (Zona Mobilificio); 12) via Salemi(di fronte Ospedale); 13) via G. Impastato (Parcheggio Interscambio); 14) piazzale Quinci.



****

Impianti sportivi e palestre comunali, proroga 6 mesi esenzione del pagamento del canone d’uso - Con determinazione n. 177 di oggi il sindaco Salvatore Quinci ha deciso la proroga per ulteriori 6 mesi (dal primo gennaio al 30 giugno 2022) dell’esenzione del pagamento del canone d’uso degli impianti sportivi e delle palestre sportive comunali di Mazara del Vallo.

“Alla luce di quanto accaduto a seguito della pandemia che dal 2020 ad oggi ha creato gravissime difficoltà sia nell’ambito economico che nell’ambito personale, psicologico e sociale si ritiene che il sostegno all’associazionismo sportivo possa essere un contributo alla ripartenza”.

Da qui la decisione di proroga per ulteriori sei mesi dell’esenzione dal pagamento del canone per l’uso degli Impianti Sportivi e Palestre scolastiche già in vigore in favore di tutte le Associazioni sportive aventi sede legale in Mazara del Vallo per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, così da incoraggiare lo svolgimento sereno della stagione sportiva già iniziata.