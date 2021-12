Covid in Sicilia, sotto quota mille i nuovi positivi. Aumentano i ricoverati

11/12/2021 18:31:00

Scendono sotto quota mille i nuovi positivi in Sicilia. Sono 887 i nuovi casi in Sicilia, in netta diminuzione rispetto a ieri, quando si era superata, appunto, quota 1000. Otto i decessi. Sono invece 682 i guariti, con un incremento di 197 unità. In aumento, ancora, i ricoverati, ora a quota 400.

Il tasso di positività sale al 3,7% ieri era al 3,5%. L'isola è, all'ottavo posto per contagi, al primo posto c'è il Veneto con 4.062, al secondo posto la Lombardia con 4.024 al terzo il Lazio con 1.745 casi, al quarto il l'Emilia Romagna con 1.733 casi, al quinto il Piemonte con 1.652 casi, al sesto posto la Campania con 1.329 casi e al settimo posto la Toscana con 924 casi.

Gli attuali positivi sono 15.304 con un aumento di 197 casi. I guariti sono 682 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.276. Aumentano i ricoverati, sono 400, con 8 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva vi sono 44 pazienti, due casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 162 casi, Catania 259, Messina 29, Siracusa 84, Ragusa 51, Trapani 78, Caltanissetta 98, Agrigento 100, Enna, 66.

Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.497. Sono invece 96 le vittime in un giorno, ieri erano state 118.

Sono 273.882 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.206.305, i morti 134.765. I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658, con un incremento di 10.205 rispetto a ieri.