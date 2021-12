12/12/2021 00:00:00

Lo scoppio di un tubo del metanodotto cittadino ha provocato il crollo e il danneggiamento di almeno tre edifici a Ravanusa (Agrigento). Un intero quartiere nel centro del comune è devastato.

I vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata hanno spento le fiamme e insieme ai carabinieri hanno cominciato a cercare i dispersi. Sul posto si trovano i carabinieri di Ravanusa e Licata. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo ha lanciato un appello: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro". In via Galileo Galilei stanno arrivando in tanti per portare aiuto e cercare di salvare chi è rimasto sotto le macerie.

Sarebbero disperse 12 persone tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. In centro si sono radunati tante persone che non riescono a rintracciare i parenti che vivevano negli stabili.